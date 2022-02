https://mundo.sputniknews.com/20220214/eva-b-me-gustaria-ser-un-animal-salvaje-del-amazonas-como-una-orca-porque-nadie-las-quiere-matar-1121529498.html

Eva B: "Me gustaría ser un animal salvaje del Amazonas o una orca porque nadie las quiere matar"

Eva B no ha dejado de cosechar éxitos desde su paso por la academia de música más famosa de la televisión española: 'Operación Triunfo', donde se posicionó... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Llegó al casting tras un despecho de una serie de Netflix. Lo superó sin esfuerzo y nació una nueva estrella en el firmamento de los artistas imparables.Originaria de un pueblo pequeño de Galicia y declarada por ella misma como "una persona muy familiar y cariñosa", mudarse a Madrid con un contrato de la discográfica Warner bajo el brazo fue un sueño y una pesadilla a la vez, porque Eva necesita estar cerca de los suyos: "Si pudiera traerlos a todos a Madrid, mi vida sería perfecta, aunque no me quejo, estoy muy contenta con todo lo que me está pasando".Cuando llegó a la gran ciudad asegura que sufrió la soledad y la contaminación propias de Madrid: "Me afectó mucho, no podía respirar y me dolía la cabeza todo el tiempo por el ruido". Pero después se adaptó, se trajo a sus dos gatos y a sus 21 años acaba de publicar su primer disco: Cero, un recopilatorio que define como "experimental" y en el que podemos verla al mando de la dirección del videoclip de uno de los singles más famosos del disco, Frío y Calor, donde da rienda suelta a su pasión por el cine de terror y "la sangre como recurso estético".Esta joven gallega no solo tiene una de las voces más características del panorama musical español actual, sino que también baila y dirige sus propias coreografías, algo a lo que le ha ayudado mucho su pasado como deportista de natación sincronizada, una pasión que pocos conocen y que la artista cuenta a Sin Tapujos: "Cuando estoy debajo del agua no siento nada y esa es la mejor sensación del mundo. Me ayuda mucho cuando estoy mal o necesito desconectar".Eva B no cree que su paso por Operación Triunfo vaya a condicionar su carrera. De la Academia se queda con el aprendizaje y los buenos momentos, aunque confiesa que lo pasó muy mal en ocasiones y que en ningún momento se olvidaba de las cámaras: "Era como el Show de Truman y me dieron muchos bajones. Me salió una piedra en el riñón por el estrés que sufrí".Superado el trauma, la cantante dice que está atravesando su mejor momento vital y pide que no la comparen con otras artistas porque "cada mujer es única y no creo en la cultura de la comparación".

