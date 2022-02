https://mundo.sputniknews.com/20220214/espana-revoca-los-permisos-de-traslado-basura-toxica-desde-montenegro-al-vertedero-de-nerva-1121640356.html

España revoca los permisos de traslado basura tóxica desde Montenegro al vertedero de Nerva

España revoca los permisos de traslado basura tóxica desde Montenegro al vertedero de Nerva

El Ministerio de Transición Ecológica ha paralizado el traslado de 40.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de Montenegro y cuyo destino era... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Según pudo confirmar Sputnik, la intención era enterrar en Nerva más de 100.000 toneladas de material con fragmentos de materiales que contienen asbestos y no se descarta que contengan fibras de amianto. También tienen tributilestaño y todo tipo de metales pesados y restos de combustible pesado, aceite de motor usado y diésel.El 3 de febrero agentes de la Guardia Civil inspeccionaron el barco Dakota, que transportaba 7.500 toneladas de granalla desde el astillero de Bijela hasta Sevilla. Se trata de un residuo industrial peligroso y los agentes superaron que se superaba la carga en 500 toneladas. Además, el buque Dakota no figura en el listado de los barcos notificados al ministerio español por la multinacional francesa que se encarga de la limpieza de estos residuos.De este modo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han decidido paralizar una carga de 40.000 toneladas más que deberían moverse antes del 10 de mayo.El Ministerio ha pedido al vertedero que no admita aquellos residuos "que no hayan llegado todavía" y a Aduanas que "retenga en frontera nuevos envíos que puedan arribar como parte del mismo expediente".Además, tal y como informan desde el Ministerio, se ha procedido a incoar un expediente sancionador por infracción grave en el marco de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En el caso de que las infracciones se confirmen, podría suponer una multa que oscila entre los 9.000 y los 300.000 euros, al tratarse de residuos caracterizados como peligrosos.

