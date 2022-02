https://mundo.sputniknews.com/20220214/espana-confirma-que-un-40-de-espanoles-residentes-en-ucrania-salieron-del-pais-1121638759.html

España confirma que un 40% de españoles residentes en Ucrania salieron del país

En rueda de prensa junto a su homólogo en Países Bajos, Wopke Hoekstra, Albares detalló que "un 40% más o menos" de los aproximadamente 500 españoles que viven en Ucrania "han abandonado el país".El canciller explicó que España recomendó al medio millar de nacionales en Ucrania, la mayoría en Kiev y el centro del país, que se vayan "temporalmente" al extranjero.Albares precisó que actualmente sigue habiendo líneas aéreas operativas y las carreteras y líneas ferroviarias "son seguras" para efectuar estos desplazamientos.No obstante, las autoridades españolas cuentan con un plan de evacuación "perfectamente previsto para que se ponga en marcha en el momento necesario", aseguró el responsable español de Exteriores, que puntualizó que "en este momento no se dan las condiciones para ello".El Ministerio de Exteriores está evaluando además cuál es el personal no esencial de la embajada en Kiev, que sigue "plenamente operativa" con 36 trabajadores, por si "fuera necesario" reducirlo.De acuerdo con Albares, las autoridades están en contacto diario con todos los españoles en Ucrania y algunos ya indicaron al Gobierno que "no saldrán del país bajo ninguna circunstancia".Tal como viene afirmando en las últimas semanas, el canciller español dijo que "el diálogo es todavía posible" para solucionar la crisis con Rusia pero advirtió que "no se puede dialogar permanentemente bajo presión"."Hay que taponar las vías de la guerra tanto como podamos", sostuvo Albares, que destacó que "Rusia sigue participando en el diálogo" por lo cual "la guerra no es algo inevitable".

