El sacrificio de los polluelos macho tiene los días contados en España

España se prepara para prohibir el sacrificio de los polluelos macho. Se estima que cada año se sacrifican 35 millones de estos animales porque ni pueden poner... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Actualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación negocia con representantes de los productores de huevos y distribución una hoja de ruta que permita ponerle fecha de caducidad a la práctica de sacrificar los polluelos macho.Si bien, hasta el momento, en la Unión Europea es legal sacrificar a estos animales por la falta de valor económico para la industria del huevo, otros países de la región como Alemania, Suiza, Italia y Francia ya han prohibido esta práctica. El Ministerio de Agricultura del país galo anunció la primera semana de febrero que la prohibición de estos sacrificios animales empezará el 1 de enero de 2023.Según han denunciado activistas en protección animal, España es el país de Europa con la mayor cantidad de denuncias por maltrato animal y cuestiones medioambientales. Por esa razón, consideran que ya es hora de que España se alinee a estas nuevas normativas y logre que, en el año 2023, como lo estipula la Unión Europea, quede prohibida esta práctica.La matanza de los pollitos macho ha provocado innumerables denuncias por parte de colectivos defensores de los animales. Critican no solo que se sacrifiquen a estos animales recién nacidos y sanos porque no los consideren rentables, sino además los métodos que emplean.Para matar a estos animales se utilizan dos técnicas: mediante el titurado o a través de la asfixia con dióxido de carbono, que es el método más utilizado en España. Este último método, aseguran algunos, sería más respetuosos con el animal en el momento de procurarle la muerte y, además, le permite al productor vender esos pollitos sacrificados para distintos usos, como por ejemplo alimento de animales en los zoológicos, realización de investigaciones científicas e, incluso, para exportarlos a países árabes para las aves rapaces que se dedican a la cetrería.¿Qué se propone?Los productores explican que, de no sacrificar a estos polluelos macho, se verán obligados a alimentarlos y criarlos cuando económicamente no son rentables.Entre las opciones que se barajan están la de enviar a los pollitos a engordar a un tercer país donde los costes sean más bajos o explotar razas que estuvieran a medio camino entre la producción de huevos y la de carne.Para lograr esto último, la mejor opción que se propone es poder detectar el sexo del embrión antes de que el huevo eclosione. De esta manera, cuando se identifique un huevo macho se dejará de incubar para que sea consumido como huevo. Sin embargo, la industria ya ha dicho que podría asumir este compromiso solo cuando la tecnología que permita sexarlos sea comercial y económicamente asumible.Además, alertan que esta técnica de alto coste tal vez podría ser utilizada por la gran industria, pero no será el caso de los pequeños productores. A su vez, advierten que este cambio podría repercutir en el precio final de los huevos.Otros consideran que algunos ciudadanos estarán dispuestos a pagar más al saber que ese producto garantiza el bienestar animal y la sostenibilidad medioambiental.

