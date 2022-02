https://mundo.sputniknews.com/20220214/el-amor-es-bueno-para-la-salud-y-ademas-es-un-escudo-protector-en-tiempos-de-pandemia-1121618612.html

El amor es bueno para la salud y además es un escudo protector en tiempos de pandemia

El amor es bueno para la salud y además es un escudo protector en tiempos de pandemia

Las relaciones amorosas sanas en las que nos sentimos escuchados y respaldados son un factor clave contra el estrés, la tensión o los sentimientos de soledad...

"Pensar en el amor como un estado de gracia que no era un medio para nada, sino un origen y un fin en sí mismo" era lo que pretendía enseñar Florentino Ariza, el eterno enamorado de Fermina Daza en El amor en los tiempos del cólera, una de las grandes novelas de Gabriel García Márquez. En ella, una pareja atraviesa una vida de sinsabores sabiendo que querían amarse, reponiéndose a desgracias y adversidades sabiendo que, finalmente, la locura purificadora de su amor les salvaría.En el día de San Valentín, más allá de grandes regalos y gestos, más allá de flores y perfumes, queremos contarte otra cosa sobre el amor. Es muy importante en esta época que nos toca vivir: los tiempos de COVID. No sabemos qué pensaría García Márquez de esta pandemia, pero sí estamos seguros de que su receta tiraría de amor verdadero. Ahora, además de las enseñanzas literarias, la ciencia lo confirma: el amor es un excelente "escudo protector" ante las adversidades provocadas por la pandemia."Lo que estamos comprobando es que contar con una relación en la que te sientas escuchado, respaldado y valorado es algo que ha reducido los efectos adversos de la pandemia", nos cuenta María Alonso Ferres, del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada (UGR).María Alonso y la UGR participan en un proyecto de investigación internacional con encuestas y estudios en 3.593 personas de entre 18 y 65 años y de 57 países distintos. La investigación analiza patrones de conducta en relaciones amorosas en los dos últimos años, marcados por las restricciones de la pandemia.Aunque el estudio aún está evaluando resultados preliminares, sí ha podido confirmar el efecto tremendamente positivo de contar con una relación de pareja sana y equilibrada ante retos mayores como los que ha planteado la pandemia. El confinamiento implicó los mayores picos de estrés y, "en ese contexto, es cuando nos han sorprendido los resultados obtenidos en este tipo de relaciones afectivas", detalla Alonso.Las más de mil parejas analizadas por la UGR —España es el país con una muestra más amplia en esta investigación internacional— han demostrado que, ante grandes adversidades, contar con una relación en la que sientas que la otra persona quiere ayudarte, es una gran vacuna. "No se trata solo de que alguien te escuche, es más complejo. Se trata de que te sientas respaldado y valorado, de que sientas que la otra persona haría algo por tí, aunque simplemente implique sentarse a tu lado en silencio y dejarte llorar,o alegrarse por las cosas que a ti te alegran… si eso es lo que una parte de la pareja necesita y la otra se lo da, eso es lo beneficioso".'All you need is love'El proyecto Love in the Time of COVID parte de una investigación de Richard Slatcher (Universidad estadounidense de Georgia) para comprender las experiencias y los retos que nos ha traído el COVID. Todos los hemos padecido: aislamiento social, cuarentenas, inestabilidad económica y laboral, estrés por la salud de nuestros mayores… todo eso afecta a lo que pasa en nuestros dormitorios, es lo que califican los investigadores como "desbordamiento".El estudio confirma índices de menor satisfacción en la relación, menos sentimientos de compromiso, más conflictividad y menor bienestar, sobre todo el inicio de la pandemia, con el primer confinamiento. Sin embargo, esto dependía de un factor muy importante: el de la "respuesta percibida en la pareja".El confinamiento ha sido, sin embargo, en muchas parejas, una experiencia positiva, y eso es porque las personas que califican a sus parejas como muy receptivas, aunque seguían sintiendo este estrés, parecían estar mejor protegidos a los efectos negativos. Aunque los agravantes de la pandemia han "desbordado las relaciones, contar con una comunicación fluida es una garantía contra la ansiedad", señala la investigadora de la UGR.El trabajo viene a confirmar científicamente lo que muchos enamorados bien saben: que sentirse comprendido, cuidado y atendido durante una etapa estresante es un salvavidas. Pero también, que es importante sentir que tu pareja se preocupa por ti y haría lo que fuera por ti. La teoría es fácil, pero ¿cómo llevarla al día a día, cuando todo lo que nos rodea es un problema y una amenaza?El Día de los Enamorados debe servirte para recordar que construir una relación sana, fuerte y equilibrada es cuestión de dos personas aportando: "la comunicación es el primer punto de partida", explica la investigadora granadina.Trucos para una buena comunicación: no es solo reservarte hueco para que tu pareja te cuente cómo le fue el día, lo bueno y lo malo, sino que "se trata de implicarte, escuchar y avanzar juntos. Un síntoma es que puedas expresarte con libertad y en cualquier momento, no sirven de nada los silencios, las explosiones en discusiones o dar un portazo… hay que hablar para desarrollar una identidad conjunta", explica Alonso, consciente de que la pandemia ha supuesto, en miles de relaciones, una prueba de fuego que las fortaleció o aniquiló.Cuida su corazón y cuídate a ti mismoMuchos estaréis pensando que estos enfoques sirven en parejas jóvenes, con relaciones en construcción y menos viciadas por rutinas eternizadas en décadas. Sin embargo, los resultados siguen siendo válidos en otros estudios para relaciones de más de 20 años que confirman los efectos beneficiosos para la salud de una buena relación ("con factor de respuesta percibida positivo").Pero el amor es beneficioso para la salud en todos sus aspectos. El más inmediato es el sexo. Liberación de endorfinas, ejercicio físico, sentirte como un atleta en la cumbre de las olimpiadas en tu propia cama… ¡son todo beneficios!. Pero no es tan sencillo. El confinamiento, por ejemplo, implicó inicialmente un despertar sexual en muchas parejas, "ya que estamos en casa, vamos a…" pero, a la larga, la apatía se metió en las sábanas.Los trabajos del doctor Richard Slatcher y Rhonda Balzarini vienen confirmando que el sexo padece los mismos "desbordamientos" de estrés que comentábamos antes en las relaciones. Por eso, y por todo lo demás, es esencial el trabajo diario para construir una relación y un espacio íntimo compartido.La ciencia —y ahora es momento de relajarte y poner baladas— lleva mucho tiempo diciéndonos que estar enamorado es un chute de salud y bienestar físico y mental. Hoy, día de San Valentín, es día para liberar endorfinas —que mejoran tu sistema inmunológico—, para bajar el cortisol, la hormona del estrés y para liberar más oxitocina, con lo que dormimos mejor… más si justo antes de dormir se ha hecho en pareja algo de ejercicio óptimo para el sistema cardiovascular. Al fin y al cabo, cuida a tu corazón, porque como decía García Márquez en El amor en los tiempos del cólera, "la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado".

