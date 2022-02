Doctor Strange y El señor de los anillos: los trailers que se mostraron en el Super Bowl | Videos

https://mundo.sputniknews.com/20220214/doctor-strange-y-el-senor-de-los-anillos-los-trailers-que-se-mostraron-en-el-super-bowl--videos-1121625784.html

Así que echa un vistazo a las nuevas películas y programas de televisión que nos esperan.Doctor Strange en el multiverso de la locuraLa película de Marvel Entertaiment, Doctor Strange in the Multiverse of Madness promete bastante acción con la unión de Strange a la Bruja Escarlata para intentar reparar algún tipo de daño en el multiverso. La película se estrenará el 5 de mayo.El señor de los anillosAmazon ha lanzado un tráiler de su serie de televisión The Lord of The Rings: The Rings of Power. Esta se centra a miles de años antes de la saga vista en la saga de la película El señor de los anillos e incluso de la trilogía de El Hobbit.Amazon planea realizar una inversión millonaria en cinco temporadas de esta serie, convirtiéndola en la más cara de la historia.Mundo jurásicoUniversal lanzó el primer tráiler completo de Jurassic World: Dominion, la entrega final de la trilogía actual.Dominion continúa desde donde terminó Fallen Kingdom, con dinosaurios deambulando por la naturaleza. La mayor atracción de esta película para muchos es el regreso de las estrellas originales de Jurassic Park: Alan Grant (Sam Neill), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y Ellie Satler (Laura Dern).El mundo necesita héroes: cuatro en uno de DCWarner Bros ha aprovechado el Super Bowl para mostrar cuatro de sus películas en un solo tráiler. Se trata de The Batman, Black Adam, The Flash y Aquaman and the Lost Kingdom.En el trailer compacto, se puede ver a 'La Roca' que interpretará un papel protagónico en la película Black Adam.El príncipe del rapLa legendaria serie de televisión que lanzó a la fama a Will Smith, ha vuelto con una nueva versión, denominada Bel-Air, estrenada el 13 de febrero. El comercial de la serie mostró una canción de apertura interpretada por Will Smith, varios músicos y bailarines.Smith es el productor ejecutivo de esta serie renovada que se ha enfocado en tocar conflictos, emociones y prejuicios de esta historia que no fueron exploradas en la versión original de la serie.AmbulanciaEn abril se estrenará la última película de acción y suspenso del director Michael Bay, denominada Ambulance y su tráiler también estuvo presente en el Super Bowl.En la película Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II protagonizan a Danny y William Sharp, un par de hermanos adoptivos que resultan ser ladrones de bancos y desafortunadamente su último atraco sale mal.LightyearDisney estuvo presente en el Super Bowl con el tráiler de Lightyear con Buzz, el robot astronauta de Toy Story, como personaje principal en esta nueva película. En la película, Buzz estará acompañado de un gato robótico con el que emprenderán sus aventuras.

