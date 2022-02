https://mundo.sputniknews.com/20220214/de-perder-una-joya-medieval-en-eeuu-a-confiar-su-futuro-al-patrimonio-el-caso-de-un-pueblo-espanol-1121614749.html

De perder una joya medieval en EEUU a confiar su futuro al patrimonio: el caso de un pueblo español

La Fundación Uncastillo-Centro del Románico lleva más de dos décadas de promoción y recuperación del patrimonio de Uncastillo (Zaragoza). Apuestan por su... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Una fortaleza asoma en el horizonte del Prepirineo aragonés. Aupada en la Peña de Ayllón, la otrora estructura defensiva compite con las elevaciones que la rodean. A sus pies, se desparrama Uncastillo. Al igual que el alcázar, la localidad evoca tiempos pasados. Casas de piedra flanquean las estrechas calles, donde los balcones casi se tocan. De pronto, un campanario o un ábside. En total, la villa zaragozana cuenta con seis iglesias románicas. Muestras del glorioso pasado medieval del lugar. Aunque una de ellas también encapsula un negro pasaje de la historia local.La iglesia de San Miguel no recibe feligreses. Este templo, levantado durante la segunda mitad del siglo XII, fue desamortizado y una parte del edificio fue convertida en vivienda. Sus inquilinos residen bajo una bóveda de 800 años. En lo que antaño fue su fachada principal, ahora luce una sencilla puerta de madera. Sin embargo, alrededor del marco, la diferente disposición de las piedras delata una antigua presencia. Una inmensa portada tardorrománica se alzaba allí. Un elemento decorativo que en la actualidad se encuentra a más de 5.500 kilómetros de distancia. En concreto, al otro lado del océano Atlántico.Todo comienza con la venta de la iglesia. El Obispado de Jaca, al que pertenece Uncastillo, decide deshacerse del templo en 1915 tras pasar varios años cerrado al culto. Es más, el Ayuntamiento lo utilizaba como almacén. La organización eclesiástica recibió 800 pesetas (4,80 euros) por el edificio. Un particular construyó una vivienda en la cabecera de San Miguel, mientras que otro instaló una herrería en los pies del antiguo santuario. De forma separada, una década después, un anticuario barcelonés, Salvador Barbra, se hizo con la portada. "En aquel entonces no se tenía conciencia sobre la importancia del patrimonio", lamenta el director de la Fundación Uncastillo-Centro Románica, José Francisco García, a Sputnik Mundo.Barbra desmontó la portada ladrillo por ladrillo, además de los capitales, las ménsulas de los aleros y varias esculturas de la iglesia. 148 cajas de 28 toneladas salieron de Uncastillo en dirección a un almacén en el puerto de Barcelona. En 1926, el magnate de la prensa Randolph Hearst se interesó por ella. No obstante, sería en 1928 cuando fue adquirida. El destinatario fue el Museo de Bellas Artes de Boston.La venta se oficializó en Marsella, ya que la legislación española trataba de poner coto a la compra de piezas artísticas por parte de museos extranjeros. La portada de San Miguel fue obtenida por Francis Bartlett, quien la donó acto seguido al centro cultural bostoniano. Pagó 42.782 dólares al anticuario barcelonés. Inmediatamente después el vestigio románico se embarcó en dirección a Estados Unidos.En 1930, el Museo de Bellas Artes de Boston presentó la obra al público. Ante los ojos estadounidenses, una portada de cinco metros de altura por cuatro de anchura en cuyo tímpano se representa a San Miguel disputándose un alma con el demonio. En las tres arquivoltas, más de 60 figuras de guerreros, saltimbanquis, músicos y animales reflejan la complejidad de la sociedad de entonces. La mirada de los vecinos de Uncastillo era al vacío.El patrimonio como base de la riquezaLas bases de la venta ataban la portada a Boston. No existían fisuras legales que permitieran el retorno de la obra a su lugar de origen. A diferencia de casos similares, la población aragonesa optó por no reivindicar su vuelta. "Hace años tuvimos contacto con el museo para saber sobre su estado, pero nada más. No tenía sentido plantear algo imposible. No tenemos la intención de meternos en dinámicas negativas", apunta García. Así, decidieron centrarse en el resto de la localidad.García llegó a Uncastillo por primera vez con un grupo de amigos. Ningún lazo familiar o emocional lo unía al enclave. Fue su belleza la que hizo que se implicara en el destino del pueblo. Una riqueza patrimonial víctima de un cierto estado de abandono, pero acompañada de una importante vida sociocultural. Ingredientes que desembocaron en la creación de la Fundación Uncastillo-Centro del Románico en 1998. "En parte fue posible porque había mucha gente interesada en el patrimonio del pueblo. Quisimos aunar fuerzas para poder cambiar las cosas", comenta el director de la asociación.Hasta un total de 35 miembros forman el patronato de la fundación. La mayoría son personas con un vínculo con la localidad, pero también empresas e instituciones, como es el caso del Ayuntamiento de Uncastillo y la Diputación Provincial de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ya no está en el grupo, aunque mantiene su colaboración. También apoya a la asociación la Comarca de las Cinco Villas. "La mayor parte de nuestra financiación proviene de entes públicos", afirma García.El objetivo de la Fundación Uncastillo-Centro del Románico es rehabilitar el patrimonio de la localidad, pero para generar actividades que sean beneficiosas desde un punto de vista social o económico. Fomentar la monumentalidad de Uncastillo y que esta repercuta en el pueblo. A su vez, que detenga la inexorable caída de la curva demográfica. Por ejemplo, buscan contribuir a la generación de nuevos empleos. Precisamente, la organización trabaja en la creación de un laboratorio de crecimiento patrimonial basado en la tecnología. Su misión es dar una oportunidad a la comarca.De momento, en casi 24 años de andanza, su afán restaurador ha ocasionado cambios en la villa. El primer paso lo dieron con la compra de la iglesia de San Miguel. En concreto, con la parte que fue ocupada por una herrería. Ahí crearon el salón de actos que acoge su calendario cultural. Poco después adquirieron la lonja medieval, que sirvió para ampliar el espacio de la fundación. En la actualidad es una sala de exposiciones. También recuperaron la iglesia de San Lorenzo, abierta al público tras pasar varios años en ruinas, y la sinagoga, punto estrella de los recorridos que organizan por la judería. Además, la asociación gestiona las visitas a la fortaleza y su museo.Sus esfuerzos cruzan incluso los lindes del Uncastillo. La asociación está tras la recuperación de la antigua ciudad romana de Los Bañales, datada del siglo I d. C. Urbe del mundo clásico que conserva un conjunto termal y un espectacular acueducto. La organización reunió el apoyo para su salvaguarda y despertó el interés del Gobierno de Aragón. "Es uno de nuestros principales proyectos", remarca García. Su intención es llevar a cabo un programa de visitas durante los fines de semana. El resurgir de la excavación en el plano turístico y cultural es uno de los puntos claves para la fundación.A pesar de no tener interés en recuperar la portada de San Miguel, la Fundación Uncastillo-Centro Románico planteó la construcción de una réplica. "Se pensó en reproducirla mediante la misma tecnología que se utilizó para la neocueva de Altamira", recuerda García. No obstante, la idea se desechó. No ocuparían con un decorado turístico el sitio de la original.Y es que la venida de visitantes no es siempre lo más importante. García lo tiene claro. "El turismo es insuficiente para detener la despoblación". En los últimos años, Uncastillo se ha visto afectado por la enfermedad denominada como España Vaciada. Sus vecinos han pasado de contarse por miles a cientos. En la actualidad, tan solo 600 personas quedan en la villa. "No sé si veremos frenar la curva de descenso de la población. Esperemos que el patrimonio sea la oportunidad que necesita el pueblo", suspira. Perder la portada de San Miguel indignó. Que el mutismo se apodere de sus seculares calles asusta. La carta jugada son sus iglesias, su sinagoga y aquella fortaleza que otea las cumbres pirenaicas.

