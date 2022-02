https://mundo.sputniknews.com/20220214/amlo-a-loret-de-mola-le-paga-la-mafia-del-poder-para-atacarme-1121631313.html

AMLO: "A Loret de Mola le paga la mafia del poder para atacarme"

AMLO: "A Loret de Mola le paga la mafia del poder para atacarme"

El presidente de México sostuvo que el comunicador Carlos Loret de Mola recibe dinero de políticos y empresarios que están en contra de la Cuarta... 14.02.2022, Sputnik Mundo

Luego de que revelara los supuestos ingresos del periodista de Latinus, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador sugirió que existen grupos de poder que financian las investigaciones y reportajes de Loret de Mola. "¿Por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, para debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción", comentó el presidente. Además, criticó a quienes han defendido al periodista mexicano, quien presuntamente percibe 35,2 millones de pesos (1,8 millones de dólares), de acuerdo con información que tiene en su poder López Obrador. El 11 de febrero, horas después de que el mandatario diera a conocer cuánto gana Loret, decenas de periodistas, políticos y activistas crearon un foro digital en defensa del comunicador mexicano. "Imagínense cómo no dar a conocer esta información si este señor se dedica a golpear no sólo al Gobierno, no sólo al presidente, sino al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México: la corrupción", aseguró López Obrador. Además, planteó la posibilidad de revelar los ingresos de otros periodistas, así como de diferentes medios de comunicación. "¿Qué es público y qué es privado? Que se conozca cómo contratan publicidad [os medios de comunicación]", dijo el presidente.

