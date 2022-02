https://mundo.sputniknews.com/20220214/amar-a-mas-de-una-persona-a-la-vez-es-posible-asegura-la-ciencia-1121659230.html

Amar a más de una persona a la vez es posible, asegura la ciencia

Las mujeres y los hombres se enamoran de manera distinta, ellas lo hacen mediante el olfato porque así detectan a los mejores candidatos desde una perspectiva...

El cerebro es capaz de amar a varias personas a la vez, una situación biológica, aunque también es normal que ame más a una persona sobre otras, señala un docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Eduardo Calixto González."Sin embargo, la tendencia siempre es jerarquizar el cariño por alguien. Por eso siempre habrá un consentido que se procura más. No es malo, se trata de un proceso que el cerebro realiza con bastante eficiencia", añade.Al amar se libera dopamina, un proceso construido, además de que, a diferencia del enamoramiento, el amor acepta a la pareja tal y como es, distingue el también titular del Departamento de Neurobiología de la dirección de investigaciones de neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente"."Pero, si uno se siente dichoso con esa persona, ¿entonces por qué decide amar a alguien más? Cuando se ama a una persona surge una gran liberación de dopamina en el cerebro, se trata de una emoción única en la vida que llena de felicidad. Por este motivo, algunos tratan de repetir la emoción varias veces, aunque no sea bien visto en diversas culturas", apunta el recinto académico."El cerebro maneja procesos de aprendizaje, por ejemplo, la monogamia es un evento construido socialmente y psicológicamente, no es un suceso biológico", indicó.Los seres humanos, diferenció el especialista, son los únicos mamíferos que están durante mucho tiempo con una sola pareja."La construcción de estos vínculos logra que el cerebro esté a gusto y tranquilo; e incluso desde el punto de vista social obtiene ventajas: permanecer con una sola persona que nos ama a largo plazo, tener hijos, dejarlos ir y seguir con la misma pareja", ejemplifica.Las mujeres, señala, pueden amar muy bien a una primera pareja y estar enamoradas de la segunda, mientras que los hombres tienden más a la búsqueda de un enamoramiento constante sin necesidad de buscar el amor real.

