Dando la espalda a Google y Amazon: Soros invierte 2.000 millones de dólares en Rivian

Poco antes del desplome que sufrieron las bolsas en enero, el fondo del célebre inversionista estadounidense de orígen hungaro, George Soros, dio un giro... 13.02.2022, Sputnik Mundo

Así, el llamado Soros Fund Management compró las acciones del fabricante de autos eléctricos en el último trimestre de 2021, pero al mismo tiempo salió casi por completo del fondo cotizado Invesco QQQ Trust Series 1, que sigue al índice NASDAQ 100. En particular, detalla Bloomberg, el fondo redujo sus posiciones de 356,2 millones de dólares a tan solo 9,4 millones.Otra adquisición que hizo es la de las acciones del fabricante de máquinas de entrenamiento Peloton, por un valor de 13,3 millones de dólares.De tal modo, el valor total de las acciones estadounidenses alcanzó en el último trimestre de 2021 los 6.500 millones de dólares, lo cual supone un aumento de 1.200 millones en comparación con el trimestre anterior. Mientras, el valor total de los activos gestionados por el fondo asciende a más de 28.000 millones de dólares.Antes de ello, en el tercer trimestre de 2021, el fondo de Soros se concentró en la acumulación de las acciones de empresas del sector financiero. Así, por primera vez su cartera se complementó con las acciones de JPMorgan Chase por un valor de 18,38 millones de dólares y las de Goldman Sachs por un valor de 7,4 millones de dólares. También fueron adquiridas las participaciones en M&T Bank (6,3 millones) y East West Bancorp (3 millones).El otro sector en el que se hicieron inversiones sustanciales fue el de la inmobiliaria. Su cartera se hizo con las acciones de fondos inversionistas de este sector como MGM Growth Properties, VEREIT y VICI Properties, así como de la empresa constructora D.R. Horton.El fondo Soros también adquirió acciones de empresas como Uber, TSMC, Spotify, Nike, General Motors y Zoom, entre otras, detalla el medio.Sin embargo, 2021 fue un año no solo de adquisiciones, sino también de ventas. Así, el fondo Soros se deshizo de las acciones de un total de 60 empresas, entre las cuales figuran gigantes como MGM Resorts International y NextEra Energy. También se redujo su participación en Amazon, Alphabet, Activision Blizzard y The Walt Disney.Según el índice de millonarios de Bloomberg, la fortuna personal de George Soros, que tiene 91 años, se estima en 7.500 millones de dólares.

