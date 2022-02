https://mundo.sputniknews.com/20220212/the-washington-post-defiende-a-valieva-una-acusacion-contra-el-propio-sistema-antidopaje-1121590825.html

'The Washington Post' defiende a Valíeva: "Una acusación contra el propio sistema antidopaje"

'The Washington Post' defiende a Valíeva: "Una acusación contra el propio sistema antidopaje"

La patinadora Kamila Valíeva corre el riesgo de ser descalificada luego de que una prueba de dopaje que se le tomó en diciembre de 2021 mostrara la presencia... 12.02.2022, Sputnik Mundo

En su reciente artículo, Jenkins califica el caso de Valíeva de una "acusación contra el propio sistema antidopaje", y no contra la patinadora, a la que llama "una virtuosa".La columnista señala que no hay evidencia de que Valíeva tomó el "inofensivo medicamento" —que en todo caso no le daría ventaja— deliberadamente. Pero sí hay pruebas de que "ya es la mejor patinadora de su tiempo".Jenkins comparó a la AMA con un "gato enloquecido enredado en los hilos", pero en este caso son "las habituales madejas de la contradictoria falta de lógica, y es una acusación contra el sistema y no contra Kamila".La columnista también recordó que, si bien la prueba se había tomado el 25 de diciembre, los resultados no se dieron a conocer hasta el triunfo de la patinadora en los JJOO de Pekín. Sin embargo, el laboratorio de la AMA "debería haberlo analizado en unos 10 días", aunque es una típica "negligencia intolerable" de la AMA —que incluso podría tener "una motivación política"— de la que los atletas se han quejado por años, opina Jenkins. También recuerda que Valíeva no dio positivo en ninguno de los test, incluídos los tomados en los JJOO.Y mientras que los rivales de la patinadora rusa promueven el incidente como un crimen global, la AMA y el COI —a los que Jenkins tacha de "las estructuras falsas que imponen una política de en caso de duda, castigar— son incapaces de resolver el asunto con sensatez. En vez de esto, "hacen sus negocios corruptos con los autócratas". Jenkins subraya que las acusaciones deberían basarse "en la ciencia, y no en las sospechas y los rumores".La columnista recuerda el escándalo del meldonio que afectó a más de un centenar de atletas y que en realidad se debió a que "los payasos de la AMA no sabían lo suficiente sobre aquel medicamento e incluso no disponían de datos fiables acerca de cuánto tiempo permanecía en el cuerpo. Se puede asumir que sus datos sobre la trimetazidina son igual de fiables".

