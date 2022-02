https://mundo.sputniknews.com/20220212/sindrome-de-asperger-el-corazon-del-libro-los-caminos-azules-1121559217.html

Síndrome de Asperger, el corazón del libro 'Los caminos azules'

Síndrome de Asperger, el corazón del libro 'Los caminos azules'

Casi sin proponérselo. Así surgió el libro 'Los caminos azules' del periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación Diego Martínez Cluzet. Todo un... 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T07:00+0000

2022-02-12T07:00+0000

2022-02-12T07:00+0000

cuestión aparte

literatura

experiencia

síndrome de asperger

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121559078_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_671ebd24f25e6cc1b6404a7e31ba7f6e.jpg

Síndrome de Asperger, el corazón del libro 'Los caminos azules' Síndrome de Asperger, el corazón del libro 'Los caminos azules'

Los caminos azulesEl título del libro obedece a que al autismo se lo asocia con el color azul, explica el autor. Y hace una confesión: "Quiero contar un poco cómo fue crecer sin tener un diagnóstico del espectro autista. Quise contar todo mi camino hasta el día de hoy sobre el autismo, y las dificultades que he tenido".Sobre todo, de acuerdo a Martínez Cluzet, el hilo conductor del libro recorre desde su niñez, hasta sus vivencias universitarias. Su intención con este libro es poder mostrar "que tener la condición [síndrome de Asperger], se tenga un diagnóstico o no, no es una limitación, todo se puede lograr. Entonces, como yo por suerte he podido lograr unas metas que me he trazado, lo he querido transmitir para intentar motivas a las personas con esta condición, a salir adelante, a seguir adelante, y que el 'no', es solamente una palabra. Depende solamente de nosotros", advierte.El punto de partida del libro es la relación de su autor con su hijo: "se me ocurrió empezar a escribir mi vida para que mi hijo me empiece a entender el porqué de algunas acciones, y el por qué de otras. Entonces, después de escribir dos capítulos mi esposa me dijo: 'por qué no lo transformas en un libro para intentar ayudar a más personas a que los puedan enteder'. Y así es como surge escribir el libro", confiesa.Crítica y objetivoUna crítica sobre este libro dice: "Los caminos azules" es una obra escrita con profunda honestidad, desde la perspectiva de una persona con autismo que debió superar la incomprensión y el riesgo de ser etiquetado como "raro" por mostrar una sinceridad absoluta y un apego total a sus valores, relatando sus experiencias de manera sencilla y convirtiendo al lector en un compañero de aventuras que pueda identificar, paso a paso, lo que significó para el autor este difícil recorrido. El libro es también un relato esperanzador que plantea la factibilidad de que un ser humano neurodivergente logre sus objetivos, a pesar de las dificultades, y se inserte en una sociedad que, lamentablemente, aun no se encuentra preparada para valorar nuestras diferencias".Consultado acerca de cuáles serían sus sentimientos, si en algún momento se entera de que su libro ha servido para ayudar a personas, Diego Martínez Cluzet expresa: "Con que ayude a una sola persona, ya sentiría que valió la pena escribir el libro. Porque ese es el cometido, que ayude a reflexionar", concluye.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

literatura, experiencia, síndrome de asperger, аудио