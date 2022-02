https://mundo.sputniknews.com/20220212/la-quimica-e-investigadora-rusa-referente-en-colombia-y-en-el-mundo-1121572335.html

La química e investigadora rusa, referente en Colombia y en el mundo

Elena Stashenko, quien llegó a Colombia en la década de 1980 por amor, contó los motivos por los que eligió vivir en el país sudamericano. 12.02.2022, Sputnik Mundo

Elena Stashenko repasó las causas que la motivaron a viajar a Sudamérica desde su Rusia natal hace 40 años. Llegó a la ciudad de Bucaramanga —a 450 kilómetros de la capital Bogotá— y es una de las más notables científicas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde es parte del Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas y el Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales."Fueron locuras de juventud, fue algo espontáneo, rebeldía, curiosidad", sostuvo la química e investigadora rusa en diálogo con el corresponsal de Sputnik en Colombia, Germán Gómez.Elena destacó que su vida fue muy feliz en los años que vivió en la ex Unión Soviética. "Para los que estudiábamos en el colegio y la universidad, siempre ha sido para nosotros un lugar de formación de buenos profesionales, de buenos científicos".En su repaso sobre sus años de juventud, la entrevistada recordó su práctica del patinaje sobre hielo durante 15 años. "El deporte ha sido muy importante para mi porque me organizó y disciplinó mucho. Me enseñó sobre la superación", señaló.Sin embargo, finalmente decidió abandonar esta pasión para dedicarse por completo a su carrera científica.En octubre de 2021 y por tercera vez, la investigadora rusa fue incluida entre los 60 científicos analíticos más influyentes del mundo según The Analytical Scientist, reconocida publicación británica especializada en ciencia.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

