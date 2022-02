https://mundo.sputniknews.com/20220212/el-tren-de-la-caca-de-nueva-york-vuelve-a-alabama-y-la-gente-no-esta-contenta-1121585373.html

El tren de la caca de Nueva York vuelve a Alabama y la gente no está contenta

Los habitantes del condado de Jefferson pensaron que habían derrotado a la bestia de las heces neoyorquinas hace cinco años, pero parece que la apestosa carga... 12.02.2022, Sputnik Mundo

En 2017, los pueblos de Parrish y West Jefferson, en el norte de Alabama, tuvieron un final de año de terror cuando un tren que transportaba 4,5 millones de kilogramos de residuos humanos desde Nueva York y Nueva Jersey llegó a la zona. Su contenido se vertió en un vertedero cercano con unas consecuencias terribles para los vecinos.El problema se incrementó por el hecho de que las instalaciones del vertedero no contaban con una terminal ferroviaria para recibir estos trenes y descargar sus contenidos. Por ello, dichos trenes se acumularon en las vías ferroviarias de los pueblos. En muchos casos, estos quedaron lo suficientemente cerca de las casas y los negocios de la gente como para causar un problema evidente.Esta situación se prolongó durante semanas, mientras los camiones descargaron los residuos sólidos de los vagones para transportarlos por carretera hasta el vertedero. Esto, a su vez, creó otro problema que no alegró a los vecinos: parte del contenido de los camiones se dispersó por sus carreteras, lo cual no mejoró su situación.Así, según los testimonios de los lugareños, propagó un olor de cadáveres en descomposición, atrajo una plaga de moscas y, en general, hizo la vida tan desagradable como cabía esperar. La empresa de gestión de residuos responsable se vio finalmente obligada a parar, poniendo fin a las pesadillas de estos poblados a principios de 2018.Pero toda buena historia de terror tiene una continuación y la de Parrish y West Jefferson ha llegado cuatro años más tarde. Según la cadena WVTM 13, el 1 de febrero un inspector del Departamento de Gestión Ambiental de Alabama (DEM) realizó una visita al vertedero en cuestión, gestionado por Big Sky Environmental, donde encontró un espolón ferroviario recién construido en la propiedad conectado a una vía de carga cercana.En la vía había ocho vagones vacíos utilizados para transportar residuos humanos, que, según la empresa, habían sido bajados y descargados a lo largo de las últimas dos semanas.Como las operaciones ferroviarias no figuraban en el permiso de las instalaciones de Big Sky, el DEM emitió un aviso de infracción a la empresa, ordenando el cese de las operaciones ferroviarias hasta que se modificara su permiso. Al parecer, Big Sky ha presentado una solicitud para que se actualice el permiso, que se está evaluando actualmente. Se apruebe o no, Big Sky estará sujeta a inspecciones trimestrales sin previo aviso a partir de ahora, por no hablar de la ira de los ciudadanos locales, que están comprensiblemente decepcionados —aunque no sorprendidos— por tener que lidiar con esto de nuevo.En caso de que se permita que se mantenga, la nueva terminal ferroviaria en las instalaciones del vertedero evitaría teóricamente que los trenes de heces se acumulen en las vías cerca de poblados.

