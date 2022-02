https://mundo.sputniknews.com/20220212/el-portavoz-del-presidente-ruso-afirma-que-la-conferencia-de-munich-pierde-su-objetividad-1121585896.html

El Kremlin afirma que la Conferencia de Múnich pierde objetividad: "Club de un solo punto de vista"

El Kremlin afirma que la Conferencia de Múnich pierde objetividad: "Club de un solo punto de vista"

MOSCÚ (Sputnik) — La Conferencia de Seguridad de Múnich está perdiendo su objetividad, declaró a Sputnik el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T06:20+0000

2022-02-12T06:20+0000

2022-02-12T08:09+0000

rusia

internacional

dmitri peskov

europa

conferencia internacional de seguridad de múnich

otan

vladímir putin

discurso

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0f/1092429700_0:188:2847:1789_1920x0_80_0_0_d29cd398e737c02da00c73c986621293.jpg

"No creo que la Conferencia de Múnich como plataforma de debate esté perdiendo su relevancia. No. Sigue siendo interesante para muchos y demandada por muchos", señaló Peskov. Precisó que ahora solo los partidarios de tanto punto de vista pueden discutirlo en el marco de la conferencia."Un discurso absolutamente constructivo"El famoso discurso de Putin durante la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada en el año 2007 no fue agresivo, declaró Peskov.Según el portavoz, los representantes de Occidente colectivo inmediatamente tras la conferencia calificaron las palabras del presidente ruso de un discurso más agresivo de los que habían escuchado últimamente.Se prevé que este año la Conferencia de Múnich se llevará a cabo los días 18-20 de febrero y que por primera vez en los últimos dos años se celebrará en formato presencial.El presidente ruso, Vladímir Putin, se negó a asistir a la conferencia.El 10 de febrero se cumplió 15 años desde que Putin pronunció su famoso discurso en la Conferencia de Múnich. Durante su discurso criticó duramente la política exterior de Estados Unidos y la idea de un orden mundial unipolar, se pronunció contra los planes de expansión de la OTAN y el despliegue de sistemas de defensa aérea de EEUU en Europa del Este.La expansión de la OTAN hacia el este volvió a ser motivo de polémica internacional a fines de 2021, cuando Rusia publicó los borradores de un acuerdo de garantías de seguridad que propuso a EEUU y esa alianza occidental.Moscú exige garantías legales de que la OTAN se abstenga de una mayor ampliación hacia el este, frene la incorporación de Ucrania al bloque y suspenda la instalación de bases militares en el espacio postsoviético.La Conferencia de Seguridad de Múnich se celebra anualmente en febrero desde 1963 en la ciudad alemana homónima. El foro reúne a líderes mundiales, políticos y expertos para debatir las cuestiones relevantes de la política internacional.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/los-lideres-latinoamericanos-creen-que-discurso-de-putin-en-munich-abrio-nueva-era-1121566656.html

https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-discurso-del-presidente-putin-en-munich-aun-es-sorprendente-1121431760.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, dmitri peskov, europa, conferencia internacional de seguridad de múnich, otan, vladímir putin, discurso