El polen fosilizado hace reconsiderar el impacto de la peste bubónica en la demografía europea

La peste bubónica fue responsable de una de las peores pandemias en la historia de la humanidad, una que tuvo un impacto sobre la demografía que perdura...

El hallazgo se hizo por los investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú que se basaron en los estudios del polen fósil de los depósitos de lagos y pantanos de los siglos XIII y XV. Así, lograron demostrar que, aunque la peste negra se cobró la vida de aproximadamente la mitad de la población europea en su conjunto, en algunas regiones apenas tuvo efectos.En particular, parece que la peste ha sido menos mortífera en las zonas rurales, donde el crecimiento económico y el desarrollo continuaron como antes, detalla el estudio que ha sido publicado en Nature Ecology and Evolution.Conocida también como la peste negra, la segunda plaga de 1346-1353 afectó gravemente a toda la sociedad. Contribuyó, por ejemplo, a la crisis del feudalismo y al cambio económico, al desarrollo de la medicina e incluso al cambio en la composición genética de la población.Los investigadores obtuvieron información sobre la peste negra a partir de fuentes escritas y excavaciones arqueológicas, así como de pruebas genéticas, que demostraron que fue precisamente la bacteria Yersinia pestis la causante de la pandemia. Sin embargo, muchos de estos datos procedían únicamente de zonas urbanas, donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias contribuían a la propagación de la enfermedad.El equipo de investigadores internacionales se ha centrado en el polen de plantas fósiles extraído de depósitos de lagos y pantanos que datan de 1250 a 1450, unos 100 años antes y después de la pandemia. En aquella época, tres cuartas partes de la población europea eran agricultores, por término medio, y el estado de la naturaleza en las regiones estaba fuertemente influenciado por su bienestar.Si muchas personas caían enfermas y morían, escaseaban los trabajadores y los campos quedaban descuidados, invadidos por malas hierbas y el bosque. Si todo iba bien, los campos seguían siendo cultivados y el polen de los cultivos de cereales y plantas cultivadas se conservaba en los sedimentos.Los autores del estudio propusieron usar un nuevo método de análisis de big data en paleoecología como herramienta de análisis capaz de vincular la palinología (la ciencia que estudia el polen) y la demografía. El nuevo método de análisis de big data permitió entender que la mortalidad de la peste variaba mucho: la pandemia llegó a ser devastadora en algunas zonas y fue más leve en otras.El grave declive de la agricultura en Escandinavia, Francia, el suroeste de Alemania, Grecia y el centro de Italia confirmó las elevadas tasas de mortalidad de las que informaban las fuentes medievales. Al mismo tiempo, muchas regiones, entre ellas gran parte de Europa occidental, central y oriental, incluido el territorio europeo de Rusia, prácticamente no se vieron afectadas por la peste negra. Al menos esto es lo que indica el estado de su agricultura, que floreció en aquella época.Los investigadores destacan que aún queda por explicar estos resultados en términos de factores culturales, ambientales y económicos, pero ya demuestran claramente el dinamismo y la complejidad de los procesos pandémicos.

