EEUU presenta una denuncia contra México por no proteger a las vaquitas marinas

EEUU presenta una denuncia contra México por no proteger a las vaquitas marinas

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) presentó el 10 de febrero la primera denuncia medioambiental contra México por no proteger a la... 12.02.2022, Sputnik Mundo

El Gobierno de México ha dejado prácticamente de lado los intentos para implementar una zona libre de pesca alrededor del área donde se cree que viven los últimos ejemplares de las vaquitas marinas, indica el medio AP. Estas se ahogan al quedar atoradas en redes colocadas de manera ilegal para la captura de otros peces, en especial la totoaba.En la USTR señalaron que han pedido una "consulta sobre el medioambiente" con México en lo que sería el primer caso de este tipo bajo lo establecido en el acuerdo comercial T-MEC, que también contempla compromisos ambientales. Las consultas son el primer paso en el proceso de resolución de disputas del acuerdo comercial, que entró en vigor en 2020. De no resolverse, podría derivar en sanciones comerciales.Sarah Uhlemann, directora del programa internacional en el Centro para la Diversidad Biológica, comentó que "este es un gran paso que podría salvar a estas pequeñas marsopas de la extinción”.La Secretaría de Economía de México dijo tras el anuncio de la denuncia que "el Gobierno de México reafirma su compromiso con la correcta implementación del T-MEC y con las responsabilidades adquiridas dentro del mismo".Se trata de la segunda reprimenda en menos de una semana para México, que ha hecho un mal trabajo al controlar las prácticas ambientales de sus barcos pesqueros.El 7 de febrero, a los barcos pesqueros mexicanos en el golfo de México se les "prohibió la entrada a los puertos de EEUU y se les negará el acceso a los puertos y los servicios", dijo la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica del país norteamericano, en respuesta a los años de pesca ilegal de huachinango de barcos mexicanos en el golfo.El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo que los incidentes de pesca por parte de barcos mexicanos en aguas estadounidenses fueron errores y aclaró que puede ser difícil localizar la línea divisoria entre las aguas territoriales de los dos países.Pero los críticos dijeron que parece más probable que los barcos mexicanos vayan a donde están los peces, en lugar de cometer el mismo error de navegación una y otra vez. La Guardia Costera de EEUU ha detenido a muchos infractores reincidentes y algunos pescadores mexicanos han sido capturados en aguas estadounidenses más de 20 veces desde 2014.Pero es la difícil situación de la vaquita marina —de la que tal vez sobrevivan apenas unos 10 ejemplares en el golfo de California— la que ha hecho lucir mal a México.Por ejemplo, las autoridades mexicanas permitieron que el grupo ecologista Sea Shepherd regresara al golfo, también conocido como mar de Cortés, para ayudar en las labores de conservación; sin embargo, ya no permite que la organización retire las redes agalleras ilegales.Fue el más reciente caso en el que el Gobierno mexicano pareció dar más importancia a la soberanía y a las preocupaciones pesqueras que a la protección de la especie.Durante años, México ha dependido de los barcos de Sea Shepherd para retirar la mayoría de las redes ilegales que atrapan y ahogan a las vaquitas, mientras hace relativamente poco por combatir los violentos ataques que los pescadores furtivos lanzan a los barcos de los ecologistas. El grupo calcula que ha retirado unas 1.000 de estas redes en los últimos seis años.No obstante, los ecologistas se vieron obligados a abandonar el golfo en enero de 2021 luego de que en vísperas de Año Nuevo unos pescadores embistieron con su barco a una embarcación de Sea Shepherd. Al parecer, uno de los pescadores murió posteriormente a causa de las heridas sufridas en el incidente.Desde entonces, la labor de localizar y retirar las redes ha quedado en buena medida en manos de la Marina mexicana, que ha hecho poco para impedir que los pescadores coloquen redes para capturar totoaba, un pez cuya vejiga natatoria es un manjar en China y se vende por miles de dólares el kilo.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su rechazo a la injerencia extranjera y su deseo de equilibrar los intereses de los pescadores y las especies en peligro de extinción.En junio, López Obrador señaló que no necesita que los extranjeros le digan lo que tiene que hacer o impongan sanciones contra los pescadores de la nación. Insistió que se puede llegar a un acuerdo que busque un equilibrio entre la pesca y las actividades productivas, y al mismo tiempo proteger a la especie.Esta actitud parece ser la responsable de la decisión que el Gobierno tomó en julio de dejar de lado su política de mantener una zona libre de pesca alrededor de la pequeña área en la que habitan las últimas vaquitas.La medida anunciada sustituye la zona libre de pesca de "cero tolerancia" en el Alto Golfo por una escala móvil de castigos si se ve a más de 60 barcos de pesca en la zona en múltiples ocasiones.

