Defensoría de Perú pide que fiscalía investigue al nuevo ministro de Salud

LIMA (Sputnik) — La Defensoría del Pueblo de Perú indicó que la fiscalía debe investigar al cuestionado nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, para... 12.02.2022

américa latina

perú

pedro castillo

"Reiteramos que el Ministerio de Salud debe estar a cargo de una persona idónea para esa función. Ostentar especialidad médica que no se posee o ejercer la medicina de forma desleal no solo debe investigarse por el Colegio Médico del Perú si no también por la fiscalía", comunicó el ente a través de su cuenta en Twitter.Condori, médico y militante del partido oficialista Perú Libre (izquierda), fue nombrado ministro de Salud por el presidente Pedro Castillo el martes.El funcionario es investigado por corrupción, además de haberse dedicado a vender productos de salud de mercadeo directo que no cuentan con aval científico ni registro sanitario en Perú.Asimismo, el ministro se autodenomina gineco obstetra, pero no cuenta con el debido registro en el Colegio Médico del Perú, por lo que no está acreditado en dicha especialidad.La Defensoría también lamentó que el titular de Salud haya anunciado la designación de funcionarios del ministerio en base a las propuestas de los gremios sindicales del sector, pidiendo la intervención de la Contraloría General "para verificar que se respeten normas de la correcta administración pública".

perú

perú, pedro castillo