https://mundo.sputniknews.com/20220212/cazaherederos-en-espana-cuando-un-sucesor-no-sabe-que-tiene-un-patrimonio-por-recibir-1121490318.html

'Cazaherederos' en España: cuando un sucesor no sabe que tiene un patrimonio por recibir

'Cazaherederos' en España: cuando un sucesor no sabe que tiene un patrimonio por recibir

Algunos despachos de abogados buscan inmuebles o patrimonios vacíos y estudian árboles genealógicos para encontrar al propietario. Acorde a la ley, puede ser... 12.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-12T08:30+0000

2022-02-12T08:30+0000

2022-02-12T08:30+0000

españa

ley de herencias

heredero

subasta

búsqueda

sociedad

patrimonio

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121493156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2ca1710572c8a09d7c960a23d8682429.jpg

De repente, una llamada: es usted el beneficiario de un piso en una ciudad como Madrid. Sin saberlo, algún familiar fallecido poseía ese inmueble y, por carambolas no tan fáciles de descifrar, puede ser tuyo. Eso, o cierto patrimonio de cualquier tipo: en España, algunas herencias se quedan sin destinatarios, y son despachos de abogados especializados los que se dedican a encontrarlos. ¿Cómo? Cazándolos a través de una investigación del árbol genealógico, resolviendo todos los trámites y sacando un porcentaje del total."Hay dos tipos de herencias vacantes, las nacionales y las internacionales. Estas son muy difíciles, muy complejas, y la gente se desentiende", explica Óscar Hereda, director del Grupo Hereda. Esta compañía es de las llamadas "cazaherederos", con 25 años en el oficio. Cuando descubre que algo pertenece a un difunto y no está solicitado o entregado, se lanzan a la búsqueda, a "la caza". "Lo primero es llevar a cabo una labor de estudio. Los genealogistas dan con las personas a las que les correspondería y vemos la demostración jurídica", indica a Sputnik.Según cuenta este veterano, los ingredientes básicos para su trabajo, centrado en pisos, son tres: un inmueble, un muerto y una historia. Con esos condimentos establece el panel de juego. A través de informadores, que suelen proceder de inmobiliarias o de porterías en edificios, detectan el lugar. Y de ahí van tirando del hilo. "Tenemos 8.000 colaboradores entre administradores de fincas u oficinas, y hacemos 9.000 llamadas al año", enumera. Muchas veces, arguye, es la propia situación de insalubridad o de inseguridad la que propicia el hallazgo.De ese chasquido se pasa a la segunda parte: el muerto. "Lo primero es ver si queda alguien vivo. Se localiza por un proceso muy establecido. Y si es rentable o no, porque a veces no tienes una herencia, tienes un problema", aclara Hereda. En España hay millones de pisos vacíos, pero la mayoría son de entidades bancarias o segundas residencias. De las que tienen dueño y no son aprovechadas, calcula el experto, habrá unas 3.000 "yacentes" y centenares que ni siquiera valen la pena.Por eso, al localizar una en condiciones y seguir la pista hasta el posible heredero (puede llegar a la cuarta escala o grado familiar, según el reglamento), se enfrentan a un segundo escollo. "Cuando contactas con alguien y les cuentas lo de la herencia hay dos tipos de reacciones. Una es la sorpresa o incredulidad y otra la duda", indica Heredo. La forma de demostrar que no es un timo, algo que salta en la mente del receptor como un resorte, es narrarle datos: "Les contamos cosas de su padre, del tío… Tenemos mucha información y así confían".Una vez aceptan, hay otra fase: la de conseguir las escrituras de la casa, el reconocimiento legal, la venta… Papeleo que puede tardar "de un mes a año y medio", según este profesional. Todo lo sufraga el despacho, con costes en notarios y demás burocracia. "Hay que tener músculo financiero para permitirse el procedimiento. A veces se adelanta hasta un 7% del total, 3.000 euros", advierte Hereda, que luego puede incrementarse si surgen imprevistos. Uno es, por ejemplo, el de la okupación. "Dependiendo de cómo sea, que accede a irse o no, se demora la recuperación y supone mucho más dinero", expresa.Todo lo que se consigue en esta empresa se salda en líquido. Señala el responsable que van "siempre" a éxito. Es decir, que no suelen fallar ni en la elección del inmueble ni en el rechazo de la gente. "Somos claros y les decimos todo punto por punto desde el principio", defiende el experto. Al final de la operación, su cuota es de entre el 30 y el 40%. "Y me parece barato, porque hay muchos empleados implicados y son muchos meses y mucho trabajo hasta que se logra", justifica.Óscar Hereda cree que este negocio es estable y que ahora es algo más conocido. "Nosotros somos de los que más llevamos en el sector de España y sí que hay nuevos grupos, pero la competencia es sana y si crece es mejor", comenta. Se ven más este tipo de empresas y también se escucha más por el devenir natural de la sociedad: muchas de estas herencias vacantes provienen de gente que se ha ido a vivir a otro lugar de Europa o que está falleciendo en un país de América donde se exilió a mediados del siglo pasado. Entran en las causas el desarraigo o las trifulcas internas de cada familia."El origen suele ser ese: hermanos peleados, padres que perdieron el contacto…", relata Hereda. En su oficina atesoran decenas de anécdotas, pero algunas se llevan la palma. Cuenta con secretismo la más "alucinante": en una ocasión dieron con un botín de pisos, restaurantes y dinero. Investigando, vieron que era de un miembro de Al Qaeda (proscrito en Rusia). Para más inri, de los implicados en los atentados del 11-S. "Los hermanos no esperaban nada y una hija estaba con uno del ISIS (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia)", apunta.La labor de este tipo de despacho, resalta Hereda, es "un win win general". "No se hace porque no se lo quede el Estado. Al revés: gana todo el mundo. La familia por lo que se llevan, nosotros por el trabajo y la administración por los impuestos", remarca. En España hay gente que fallece sin dejar testamento, un simple papel, y que termina favoreciendo al Estado. Hacienda factura millones de euros por esas herencias sin destinatario y hasta premia con un 10% de lo obtenido al que avisa. Por eso, acelerar este movimiento de inmuebles o cuentas es también positivo para lo público.Guillermo Navarro, abogado de Navarro & Navarro, advierte lo mismo. El Estado "se adjudica las herencias cuando no hay herederos hasta el cuarto grado de consanguinidad: primos directos o hijos de sobrinos". Si no existe este conocimiento, inicia el procedimiento para adjudicarles los bienes. "Por normativa, cuando está abandonada durante 20 años, el saldo pasa a formar parte del Tesoro Público", aclara Navarro a Sputnik, añadiendo otro factor que frena las herencias: el impuesto de sucesiones. Oscila del 40% al 60% y es "un problema grave", según el letrado, cuya empresa ha empapelado las paredes de algunas ciudades con este cartel: Se buscan inmuebles sin herederos conocidos. Recompensa garantizada.Coincide con este planteamiento Marco Lamberti, director de Coutot Roehrig en España. La empresa francesa, con 45 años de historia y una década desde que abrió su sede en Barcelona, repasa los obstáculos y recuerda ese laberinto hasta culminar el proceso. "Los italianos o españoles somos muy desconfiados, pero hay mucho trabajo detrás y al final casi todos firman", alega tras detallar el método: "Vemos los expedientes, anticipamos pagos, acompañamos al heredero... hay toda una serie de pasos que hay que ir dando, y lo atípico es que fluya".Marco Lamberti describe el oficio como recomponer los eslabones de una cadena. "Cuando pierde un cabo y está suelta, nosotros la unimos". Ellos amplían esta labor a cuentas corrientes y se sitúan en el 30% de cuota en la tasación. "Es muy difícil que haya un solo heredero, así que hay que juntar a todos e ir viendo. Y hay que tener en cuenta que la edad suele rondar los 80 años. Ahora el menor que tenemos es de 68", confiesa, narrando cómo ha influido la movilidad de la gente en las últimas décadas."En España hay tres tendencias. Los que están por la zona noreste, que se marcharon a Francia; los de Galicia y el norte, a América; y en Canarias hay mucho en Venezuela o Cuba", afirma Lamberti. Esa distancia conduce a que el beneficiario no sepa ni la existencia del familiar. Incluso se dan casos en que no hay hijos reconocidos y el ejercicio ha de ser casi de espía. Los detectives deben tirar de pruebas de ADN hasta dar con alguien, mucho más fatigoso que aquel viaje que hizo uno de sus empleados por la Ruta 66 de Estados Unidos para darle la noticia a una mujer de que una gran propiedad en Cataluña podía ser suya. Aun así, ataja, no todo es tan vistoso: "Las grandes herencias apenas existen. Solo salen en las películas".

https://mundo.sputniknews.com/20220127/dico-el-perro-que-vuelve-a-casa-tras-7-anos-perdido-gracias-a-la-loca-de-los-perros-1120810773.html

https://mundo.sputniknews.com/20210617/un-espanol-se-queda-sin-herencia-por-mantener-un-noviazgo-con-otra-mujer-1113315599.html

https://mundo.sputniknews.com/20210629/los-espanoles-dejan-para-ultima-hora-el-rescate-del-dinero-de-la-abuela-1113638413.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

ley de herencias, heredero, subasta, búsqueda, sociedad, patrimonio, 📝 reportajes