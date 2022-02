https://mundo.sputniknews.com/20220211/sacrifican-mas-de-130000-gallinas-ponedoras-en-el-noreste-de-espana-por-un-brote-de-gripe-aviar-1121534947.html

Sacrifican más de 130.000 gallinas ponedoras en el noreste de España por un brote de gripe aviar

El brote se registró en una macrogranja en el municipio de Íscar (Valladolid) en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se trata del segundo caso de esta... 11.02.2022, Sputnik Mundo

El contagio se detectó a principios de la segunda semana de febrero cuando empezó una mortandad de aves que vivían enjauladas en esa macrogranja. Cuando el miércoles, 9 de febrero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación confirmó la presencia de la enfermedad en ese centro de explotación, se procedió al sacrificio de todos los animales."La ganadería industrial es una auténtica bomba de relojería. Es urgente poner fin a este destructivo modelo que está poniendo en jaque la salud del planeta y también de las personas", denunció la organización ecologista Greenpeace.ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDADA su vez, Luis Ferreirim, portavoz de Greenpeace en España sobre agricultura, denunció que el proceso de traslado de los cadáveres de los animales se realizó en "terribles" condiciones.El caso de Íscar no es el único registrado en Castilla y León. A mediados de enero, se detectó un brote en el municipio segoviano de Fuenterrebollo y unos 19.000 pavos de engorde tuvieron que ser sacrificados.Además, hasta el 10 de febrero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tenía registrados brotes de gripe aviar en varias localidades de Sevilla, Lleida, Girona, Ávila, Palencia, Huelva y Cádiz. En lo que va de año se han tenido que sacrificar alrededor de 270.000 animales en España.Un brote particularmente preocupanteEn el sector avícola el brote que más preocupa es el de Íscar porque es una zona que concentra varias explotaciones de gallinas. Muchos temen que el virus de la gripe aviar pueda expandirse.Por el momento, además de sacrificar a todos los animales de esa macrogranja, las autoridades han impuesto medidas de control en el territorio afectado y restricciones en los alrededores de las 32 granjas comerciales que hay en esa zona.Para Greenpeace, esta situación es una razón más para que se apliquen controles exhaustivos en esos centros de explotación animal y piden evitar que el virus se extienda a otras instalaciones o incluso a las personas.Sin embargo, en una nota informativa emitida por la Subdirección de Sanidad e Higiene Animal señalan que, aunque hasta el momento "no hay constancia de que el subtipo H5N1 que durante los últimos meses está afectando Europa tenga capacidad zoonóstica significativa", es decir, capacidad para saltar de los animales a los humanos, "se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertas en el campo".Además, desde el Ministerio de Agricultura resaltan que el "virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos".También pidió a las empresas de explotación avícola reforzar las medidas de bioseguridad "especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres".Por su parte, Greenpeace alerta que la granja de Valladolid donde se detectó el reciente brote de gripe aviar se encuentra a "escasos 1.000 metros del centro de Íscar y a unos 300 de las viviendas más cercanas, lo que aumenta el riesgo de contagio para las personas".Además, piden que quien resulte electo en las elecciones autonómicas de Castilla y León el 13 de febrero que afronte el "problema" de la ganadería industrial con "valentía" y decrete una moratoria regional a estas macrogranjas, como lo ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha.

