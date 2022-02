https://mundo.sputniknews.com/20220211/rusia-apuesta-por-el-dialogo-con-eeuu-pero-no-tolerara-el-cruce-de-sus-lineas-rojas-1121519426.html

Rusia apuesta por el diálogo con EEUU pero no tolerará el cruce de sus líneas rojas

Rusia apuesta por el diálogo con EEUU pero no tolerará el cruce de sus líneas rojas

ONU (Sputnik) — El representante adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, aseguró que su país aboga por el diálogo para resolver las disputas con EEUU y... 11.02.2022

El embajador adjunto precisó que si no hay progreso en las conversaciones con Estados Unidos sobre las garantías de seguridad, su país tiene personal cualificado para poner en marcha las medidas de respuesta en materia militar, si fuera el caso.Desde principios de este año, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN al Este y al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras, e insiste en la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.Previamente 3.000 militares estadounidenses partieron a Alemania, Polonia y Rumanía para reforzar el flanco este de la OTAN.Rusia, agregó, califica este despliegue de una decisión errónea que podría provocar una crisis en la región.Polianski señaló que a Rusia le preocupa la presencia de 175.000 militares estadounidenses fuera de EEUU, y el acercamiento de las fuerzas de la Alianza Atlántica a sus fronteras nacionales.Washington rompió en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance con Moscú y actualmente tiene desplegados sus proyectiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Moscú, por su parte, mantiene la moratoria al emplazamiento de este tipo de misiles en Europa.Polianski subrayó que las negociaciones sobre las garantías de seguridad no pueden llevarse a cabo eternamente.El diplomático resaltó que Moscú confía en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN y es que "esos actores deberían compartir el deseo de mantener la estabilidad mundial y fortalecer la seguridad en Europa".Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas.Estados Unidos y otros países de su órbita están convirtiendo Ucrania en un polvorín inundando ese país con armas con el argumento de un supuesto plan de Moscú de ataque, algo calificado ya por Rusia de "absolutamente absurdo".Según trascendió recientemente, el Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de Moscú de que se estarían gestando provocaciones armadas.

