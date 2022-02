https://mundo.sputniknews.com/20220211/los-pactos-postelectorales-planean-sobre-el-cierre-de-campana-de-castilla-y-leon-1121575590.html

Los pactos postelectorales planean sobre el cierre de campaña de Castilla y León

Los pactos postelectorales planean sobre el cierre de campaña de Castilla y León

BILBAO (Sputnik) — La necesidad que podría tener la formación conservadora del Partido Popular (PP) de pactar con los ultraderechistas de Vox tras los comicios... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T22:20+0000

2022-02-11T22:20+0000

2022-02-11T22:20+0000

españa

elecciones

partido popular de españa

vox

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106861/80/1068618004_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_028292d6faf2784cfe49306798a4154c.jpg

El líder nacional de los populares, Pablo Casado, se dirigió a los votantes conservadores, a los que manifestó que quien quiera que gobierne el PP “solo puede votar al PP”, tras lo que añadió vehementemente: "Que no nos engañen con carambolas, que no nos engañen con señuelos. No hay más alternativa ni más experimentos”, dijo en la ciudad de Valladolid.En un acto en el que el líder regional de los populares Alfonso Fernández Mañueco estuvo acompañado por numerosos dirigentes nacionales del partido, las referencias a acaparar el voto de la derecha fueron constantes, ante los sondeos que apuntan a que esta formación necesitaría apoyarse en la ultraderecha para retener el poder regional.La líder de los populares en la región de Madrid, la carismática Isabel Díaz Ayuso, también reivindicó al PP como el proyecto común del centro derecha.Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, que cerró asimismo campaña en Valladolid, y a cuyo partido los sondeos dan buenas perspectivas como tercera fuerza, conminó a los populares a que desvelasen con quién van a pactar, tras los comicios del domingo.“Estaría bien que se aclarasen y dijeran al pueblo con quién van a pactar, con los socialistas o con Vox, exclamó Abascal.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/elecciones-en-castilla-y-leon-algo-mas-que-unas-elecciones-regionales-1121574985.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones, partido popular de españa, vox