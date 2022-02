https://mundo.sputniknews.com/20220211/la-historia-se-repite-el-mayor-contrato-del-ejercito-espanol-solo-deja-despidos-en-andalucia-1121541649.html

La historia se repite: el mayor contrato del Ejército español solo deja despidos en Andalucía

La historia se repite: el mayor contrato del Ejército español solo deja despidos en Andalucía

Protestas ante un nuevo conato de desmantelamiento industrial en Andalucía. La empresa Santa Bárbara Sistemas aminora la carga de trabajo en su sede de Alcalá... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T15:33+0000

2022-02-11T15:33+0000

2022-02-11T15:39+0000

españa

🛡️ fuerzas armadas

protestas

andalucía

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121543647_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1675c37a9c5737d7e023c86f4681615e.jpg

Alcalá de Guadaira, en Sevilla, era tomada por cientos de manifestantes a primera hora del viernes 11 de febrero que rechazan los movimientos de una de las empresas insignia de la región. Santa Bárbara Sistemas acaba de despedir a 21 trabajadores –el 10% de la actual plantilla– de la línea de montaje y ensamblaje de vehículos. Los trabajadores y el Comité de Empresa temen que sea el primer paso del cierre total de la planta."Sin industria no hay riqueza" es uno de los lemas de los manifestantes que cuentan con respaldo político local y nacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunía de hecho con la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez y denunciaba la "deslealtad" por parte de la empresa.La incomprensión en la plantilla es máxima. Santa Bárbara Sistemas (SBS) es parte de la corporación estadounidense General Dynamics European Land Systems que en agosto de 2020 fue beneficiaria del contrato más importante de la empresa y el mayor de la industria militar de España. El megacontrato de 2.100 millones de euros para la fabricación del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón. 348 unidades que deberán ser entregadas antes de 2030.Tess Defence SA es la corporación que se llevó el gato al agua. La corporación incluye a Sapa Operaciones SL, que se encarga de la motorización, a Indra Sistemas SA a cargo de la conexión y sistema comunicativo, Escribano Mechanical & Engineering SL que equipara del armamento al Dragón y a Santa Bárbara Sistemas SA, responsable del ensamblaje total del vehículo.Pero SBS ha hecho un inesperado movimiento de ficha. Ha focalizado la carga de trabajo en una de sus tres sedes, la de Trubia (Asturias). Eso implica la pérdida de trabajo en Alcalá de Guadaira, a pesar de contar con un enorme volumen de encargos.Santa Bárbara, que no ha dado explicaciones a medios ni al propio comité de empresa, sí expone que la planta de Sevilla pasará a especializarse en el mantenimiento de los blindados, pero los trabajadores opinan que se trata de un cierre en proceso. "Esto nos huele fatal, han despedido a 21 personas, justo la cantidad de compañeros que pueden echar sin que sea un ERE y sin tener que negociar", nos cuenta el presidente del Comité de Empresa, Carlos Tercero.La manifestación, secundada al 100% en la planta de Alcalá de Guadaira, también ha sido respaldada en los otros dos centros de producción de Madrid y Trubia. "Ellos mismos, a pesar de ser los beneficiarios de este movimiento, no entienden los motivos. Allí tendrán que contratar mientras que aquí despiden", denuncia Carlos Tercero. "Si me tengo que ir de Sevilla a Asturias… no quiero, pero ¿qué remedio?, hay que ir dónde esté el trabajo", nos dice resignado Javier. Su planta, la de ensamblaje, es la que está amenazada por la reforma.Salen los números, pero no el contratoTess Defence también asume el mantenimiento de los blindados a lo largo de cuatro décadas. De hecho, Defensa ya ha iniciado la adquisición de material de repuesto para esta nueva dotación del Ejército con un Plan Anual de Contratación de 3,3 millones de euros. Pero en Alcalá, asumir solamente el mantenimiento del Dragón es un premio menor.El blindado Dragón es la joya de la corona del Ejército de Tierra. El Gobierno lo presentó como un proyecto de excelencia con clara vocación de exportación, que permitirá posicionar internacionalmente a la industria española de Defensa en un mercado altamente competitivo. Ya hay de hecho contratos con Ejércitos extranjeros como Filipinas o Israel.Sin embargo, todas las esperanzas están puestas en el Gobierno. Defensa podría cancelar el contrato. De hecho la Secretaría del Estado está analizando el contrato para constatar el incumplimiento, aseguran fuentes del ministerio. El megacontrato de los Dragón, que viene a renovar la actual flota de blindados y vehículos de exploración sobre ruedas (BMR y VEC) del Ejército de Tierra, implicaba la distribución territorial del trabajo.En el anuncio del proyecto, Defensa destacó el efecto multiplicador y de innovación que debía recaer en Asturias, Madrid, País Vasco y Andalucía. Defensa estimaba que se crearían 8.750 puestos de trabajo cualificados, directos e indirectos. Pero por lo pronto, la plantilla andaluza ya pierde a 21 de sus 223 miembros. La preocupación en Alcalá de Guadaira y Sevilla se entiende, porque se calcula que la planta emplea indirectamente a más de 800 personas. 800 familias rezan por el cumplimiento del contrato.Llueve sobre mojadoEl escepticismo de los trabajadores tiene que ver también con el hecho de que hayan perdido recientemente otra carga de trabajo, la de las unidades del blindado Ascod 2, uno de los vehículos a cadenas, que la compañía realiza para el Ejército de Filipinas y que también ha ido a para a Asturias. "Quieren concentrar el polo de producción y reducir gastos, es la única lógica que apreciamos", lamentan los trabajadores.La empresa sevillana cuenta con una tradición centenaria en el ensamblaje de blindados. Santa Bárbara Sistemas es de hecho heredera de una institución histórica como es la Real Fábrica de Artillería. Cañones, los primeros carros de combates y hasta los leones del Congreso de los Diputados salieron de la fábrica sevillana que teme dejar de rugir.Los blindados 8x8 suponían —a través de cinco configuraciones distintas— un salto cualitativo y tecnológico para la empresa. La oportunidad de asentar un empleo de calidad para las próximas décadas, de crear un polo de especialización con mucha tradición, pero por lo pronto, es atropellada por unos blindados que emprenden su huida al norte. Las manifestaciones de parte de la industria militar continuarán.

https://mundo.sputniknews.com/20211202/buques-blindados-y-gafas-el-armamento-futurista-tambien-es-de-fabricacion-espanola-1118923182.html

andalucía

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Gonzalo Wancha https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109094/51/1090945140_0:97:699:796_100x100_80_0_0_c92bac78f92e862b59c61e8c8f5aff92.jpg

🛡️ fuerzas armadas, protestas, andalucía, 📝 reportajes