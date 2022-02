https://mundo.sputniknews.com/20220211/la-duma-se-frena-en-su-intencion-de-pedir-el-reconocimiento-de-republicas-rebeldes-de-donbas-1121518521.html

La Duma se frena en su intención de pedir el reconocimiento de repúblicas rebeldes de Donbás

La Duma se frena en su intención de pedir el reconocimiento de repúblicas rebeldes de Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Legisladores rusos estudian posponer su iniciativa de que Moscú reconozca a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL)... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T06:42+0000

2022-02-11T06:42+0000

2022-02-11T08:29+0000

internacional

rusia

ucrania

república popular de lugansk (rpl)

república popular de donetsk (rpd)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108316/25/1083162576_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_2ecb964f3cd59cc2872b613ecfca4168.jpg

El 19 de enero, los diputados del Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF) presentaron el anteproyecto de un llamado al presidente Vladímir Putin para que Moscú reconozca a las repúblicas rebeldes del este de Ucrania.Según los autores de la iniciativa, el reconocimiento de la RPD y la RPL contribuirá a "garantizar la seguridad y la protección de sus pueblos frente a las amenazas externas y la política de genocidio" por parte de Kiev, y "dará inicio al proceso de reconocimiento internacional de ambos Estados".El 21 de enero, Volodin avanzó que los líderes de grupos parlamentarios mantendrían en los días siguientes consultas sobre el asunto y que, en función de los resultados, sería examinado en el Consejo de la Duma, organismo que entre otras cosas está facultado para convocar sesiones extraordinarias.Aquel mismo día, el Kremlin resaltó la importancia de "medidas sopesadas que tomen en consideración la situación actual" y sugirió evitar los pasos que puedan provocar la escalada de tensión". El portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov, sugirió a los autores de esa iniciativa "no intentar ganar puntos políticos en una materia tan delicada".Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.Rusia instó reiteradamente a Ucrania y Occidente a no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza.

https://mundo.sputniknews.com/20220209/rusia-condiciona-desescalada-en-ucrania-al-cese-de-maniobras-de-otan-y-eeuu-con-kiev-1121417191.html

ucrania

república popular de lugansk (rpl)

república popular de donetsk (rpd)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, república popular de lugansk (rpl), república popular de donetsk (rpd)