Equipo consultivo contra COVID-19 en Perú renuncia por nombramiento de nuevo ministro

LIMA (Sputnik) — El equipo encargado de decidir las prioridades en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Perú renunció por no existir... 11.02.2022, Sputnik Mundo

El grupo está constituido por cinco profesionales de la salud, todos firmantes de la carta.Esta renuncia se suma a la hecha este 11 de febrero por el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, también en protesta por el nombramiento del nuevo titular de la cartera.Condori, médico y militante del partido oficialista Perú Libre (izquierda), fue nombrado ministro de Salud por el presidente, Pedro Castillo el martes 8.El titular de Salud tiene una investigación por corrupción, además de haberse dedicado a vender productos de salud de mercadeo directo que no cuentan con aval científico ni registro sanitario en Perú.Asimismo, el ministro se autodenomina gineco obstetra, pero no cuenta con el debido registro en el Colegio de Médicos del Perú, por lo que no está acreditado en dicha especialidad.

