Enemigo al acecho: esta leona sí que sabe cómo vigilar a su presa

Si existiera en la naturaleza un colegio para grandes felinos, seguramente esta leona sacaría la más alta nota en la materia sobre acechar al enemigo. 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T01:31+0000

Es que sin duda sabe cómo poner nerviosa a su presa. Así lo pudieron observar un grupo de visitantes de la Reserva de Vida Silvestre de Sanbona, en Sudáfrica, quienes fueron testigos del emocionante momento en el que la felina, que no parece tener una manada, decide dejar su escondite y salir a por una inocente hiena parda.Esta persecución, posiblemente un juego para la pequeña leona, seguro le dio el susto de su vida a la intrépida hiena. En lo que se refiere a no jugar con la comida, definitivamente la felina no aprobó el curso.

