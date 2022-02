https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-racismo-mata-la-batalla-contra-la-discriminacion-en-mexico-que-se-libra-en-twitter-1121507392.html

"El racismo mata": la batalla contra la discriminación en México que se libra en Twitter

"El racismo mata": la batalla contra la discriminación en México que se libra en Twitter

El actor Tenoch Huerta y el historiador Federico Navarrete, ambos mexicanos, protagonizan desde hace varios días una batalla en Twitter: la que busca frenar... 11.02.2022, Sputnik Mundo

El artista directamente se califica como un "prieto resentido" y ha asegurado en repetidas ocasiones que ámbitos como la industria cinematográfica mexicana, la política y la vida social revelan ventajas para las personas de piel blanca, mientras que los morenos padecen distintos niveles de discriminación.En tanto, Navarrete, miembro titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), doctor en estudios mesoamericanos y autor de distintos trabajos de divulgación y debate sobre el racismo en el país, ha acompañado la protesta de Tenoch y ejercido su propia crítica contra componentes racistas de la cultura mexicana.En entrevista telefónica con Sputnik, el universitario considera que el hecho de que la posición de Huerta genere una reacción virulenta es señal de buena salud del debate público, porque significa que se están visibilizando problemas y está cambiando el panorama."Algo están logrando los antirracistas""El hecho de que haya tanta animadversión, tanta odio y tanta violenta contra, en particular, Tenoch Huerta, que es uno de los portadores más visibles de estos movimientos antirracistas, pero en general contra los movimientos antirracistas es un indicio de que algo están logrando", apunta el investigador."Esta reacción adversa creo que es índice de que al menos sí están poniendo incómodas a ciertas personas y sí están cuestionando ciertas convicciones", agrega.Sin embargo, pese al optimismo el autor de obras como Alfabeto del racismo en México y ¿Quién conquistó México? no pierde de vista que las agresiones con que se ha respondido al actor Huerta son una cosa de tomarse en serio."Parece que se estaría polarizando la situación entre el antirracismo, que critica el racismo, y un tipo del racismo que parece enorgullecerse de eso, de su odio", agrega.Un problema internacional: la postura antiderechosNavarrete considera que tanto en las redes sociales como en la política están ganando espacio movimientos antiderechos, así en México como en el panorama mundial."Movimientos que se oponen a que se reconozcan los derechos de las mujeres, movimientos que se oponen desde luego a que se reconozcan los derechos de las personas trans, movimientos que se oponen a que se reconozca el derecho de los grupos racializados", estima.El académico pondera que en el fondo hay grupos conservadores que con estas acciones hostiles buscan mantener los órdenes jerárquicos y excluyentes vivos en las sociedades.Los agresores digitales de Tenoch, considera el investigador de la UNAM, no son muy diferentes del diputado mexicano Gabriel Quadri, quien divulga una ideología tránsfoba a diestra y siniestra, o del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien desde su campaña electoral destacó por agredir a poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad o los mexicanos migrantes.Navarrete también recordó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un negacionista de los crímenes de la dictadura militar que padeció el país sudamericano, además de que ha agredido públicamente a personalidades como la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.Cambiar las industrias, hacerlas más incluyentesGrupos como Poder Prieto, recuerda Navarrete, no sólo buscan concientizar a la comunidad sobre la violencia racista existente en México, sino transformar la realidad hacia un equilibrio más justo."Es muy importante primero que haya una discusión sobre el tema y luego, por otro lado, creo que lo que está buscando Poder Prieto y otras organizaciones es cambiar las industrias, cambiar los ambientes sociales, hacer que haya menos discriminación en los medios de comunicación, que haya menos discriminación en los espacios públicos", anota.Carencias del Estado mexicano contra el racismoSi bien el Estado mexicano cuenta con organismos para combatir esta violencia, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), no tienen facultades más allá de la emisión de recomendaciones y aconsejar cursos de reeducación, califica el especialista. "No tienen manera de sancionar o de imponer o de obligar a cambios en políticas e instituciones, entonces son muy limitados", indica.Ante ese panorama, una de las alternativas que tiene México es organizarse socialmente para suplir en la medida de lo posible la protección de los derechos, de la misma manera en que ha hecho en tantas otras ocasiones, valora el investigador.Por ejemplo, destaca que grupos organizados de la sociedad, como los sectores indígenas, de género y antirracistas, están combatiendo estas discriminaciones de manera clara y activa, una tendencia que si bien no es generalizada identifica que va en aumento.Casos de egresados del Colegio MadridEntre los distintos debates que en los últimos días el historiador Navarrete ha abierto en Twitter, figura un artículo que compartió donde un egresado del Colegio Madrid responde a Tenoch Huerta y asegura que quienes estudiaron en esa escuela no ejercen el elitismo ni gozan de privilegios ni son tampoco racistas.Sin embargo, Navarrete identifica que el artículo, firmado por Francisco Ortiz Pardo y publicado en la plataforma Libre en el sur, demuestra lo contrario: un conjunto de ventajas que los estudiantes de escuelas privadas gozan en México."Realmente la mayoría de las personas que reproducen el racismo en nuestra sociedad son inconscientemente racistas, reproducen el racismo sin darse cuenta plenamente porque simplemente tienen prejuicios y asumen que las gentes con cierto color de piel vienen de cierto origen y las tratan de manera diferenciada, porque asumen que hay personas que son más cultas que otras", argumenta Navarrete.En el caso del Colegio Madrid, fundado por refugiados españoles en México en el marco de la guerra civil de 1936, sus egresados piensan que son herederos de una tradición más rica que el resto de la sociedad mexicana, acusa el universitario."Ahí finalmente lo que hay que entender es que el racismo es sistémico, el racismo es un sistema social, es una forma de relación entre las personas y la intención particular de las personas que lo reproducen no es tan importante", apunta."No es un problema de si somos malos o buenos, si somos racistas o no individualmente, el problema es que vivimos en un sistema racista y en ese sistema racista claramente ser egresado del Colegio Madrid es una ventaja", añade.Estos egresados, considera el universitario, probablemente se dan trabajos entre sí, se recomiendan de manera que mantienen un privilegio y terminan por validar y consolidar un sistema racista aunque no sea esa su intención particular.

