El mexicano que inventó los nachos con los que se ve el Super Bowl

Los nachos es una de las botanas protagonistas de los Super Bowls, y aunque se trata de un alimento que culturalmente se asocia a Estados Unidos, este platillo... 11.02.2022, Sputnik Mundo

Este platillo que tradicionalmente consiste en totopos con jalapeños bañados en queso nació en el municipio de Piedras Negras, en el estado fronterizo de Coahuila, donde cada año se realiza el Festival del Nacho.Los pobladores de Piedras Negras aseguran que los nachos nacieron en el hotel Club Victoria, en 1943, a petición de un grupo de mujeres, esposas de militares asignados la base militar Eagle Pass, en Texas, que paseaban en México.A la hora que llegaron las mujeres no había nadie en la cocina por lo que el maître d'hôtel, Ignacio Anaya García, decidió improvisar y cocinar algo completamente nuevo.Anaya García cortó varias tortillas en triángulo y las puso a freír, posteriormente le agregó queso colby, un alimento muy popular en la región durante la Segunda Guerra Mundial, y remató con un puñado de chiles jalapeños.El platillo se convirtió en un éxito y se popularizó rápidamente entre la población de Piedras Negras como el "especial de Nacho". Después, cuando Ignacio Anaya, se fue a vivir a Eagle Pass para inaugurar su restaurante Nacho's, la botana adoptó este nombre con el que se refieren a los Ignacios en países de habla hispana.Para 1970, el empresario texano Frank Liberto masificó el consumo de los nachos aunque ya con una salsa de queso diferente (más parecida al queso cheddar con el que actualmente se consume este alimento) y le agregó más ingredientes como carne.De acuerdo con The New York Times, la primera vez que se consumieron nachos en un estadio de béisbol fue en 1976, en un partido de los Texas Rangers, y un año después llegarían a la NFL en un duelo de los Vaqueros.En 1975 fallece Ignacio Anaya sin haber logrado patentar su receta y sin que se le dé el crédito por la invención, salvo los habitantes de Piedras Negras que cada octubre homenajean esta botana con el Festival del Nacho.El hijo del cocinero, Ignacio Anaya Jr., explicó en entrevista para el San Antonio Express-News que no pudieron reclamar los derechos de propiedad de los nachos ya que, de acuerdo a la legislación aplicable, después de cierto tiempo las recetas se vuelven de dominio público.

