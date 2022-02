https://mundo.sputniknews.com/20220211/colombia-chile-y-peru-unifican-sus-bolsas-de-valores-y-sacuden-el-mercado-regional--1121569465.html

Colombia, Chile y Perú unifican sus bolsas de valores y sacuden el mercado regional

Colombia, Chile y Perú unifican sus bolsas de valores y sacuden el mercado regional

El anuncio, realizado en simultáneo por los mercados bursátiles de los tres países, puntualiza que operarán de forma conjunta a la brevedad. Para ello, los inversionistas podrán utilizar una amplia variedad de monedas entre las que se cuentan las del trío de naciones sudamericanas.

2022-02-11T22:15+0000

2022-02-11T22:15+0000

2022-02-11T22:15+0000

contante y sonante

bolsa de valores

comisión de bolsa y valores de eeuu (sec)

colombia

chile

perú

inversiones

inversores

integración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121569072_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_a7e0c4692ad227b14b35655f08ee9b52.jpg

Colombia, Chile y Perú unifican sus bolsas de valores y sacuden el mercado regional El anuncio, realizado en simultáneo por los mercados bursátiles de los tres países, puntualiza que operarán de forma conjunta a la brevedad. Para ello, los inversionistas podrán utilizar una amplia variedad de monedas entre las que se cuentan las del trío de naciones sudamericanas.

Más de 500 empresas colombianas, chilenas y peruanas cotizarán juntas bajo un mismo sistema y una tecnología común. La decisión no solo significa un hito a nivel de integración bursátil latinoamericana, sino que además dota al nuevo mercado de un tamaño considerable respecto al panorama regional lo que se espera que despierte fuerte interés en los inversionistas.Para el abogado y economista colombiano José Roberto Acosta, la decisión es "definitivamente beneficiosa" pues logra economías de escala—por un mayor volumen mejoran la liquidez del mercado— y baja los costos de operación para las empresas que buscan apalancarse a través de la capitalización accionaria.A criterio del analista, a priori no existen desventajas o problemas para las naciones involucradas. Aunque sí se podrían ver asimetrías, tanto en términos de cantidad o rubros de empresas como en los sistemas tributarios nacionales."Se ha discutido desde años atrás que el tema tributario, diferente en cada uno de los tres países, puede representar problemas al inicio en cuanto a costo del capital, en cuanto a la profundidad y arbitraje de valores entre las tres bolsas", agregó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

colombia

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolsa de valores, comisión de bolsa y valores de eeuu (sec), colombia, chile, perú, inversiones, inversores, integración, аудио