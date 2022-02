https://mundo.sputniknews.com/20220211/cientificos-espanoles-descubren-un-gen-causante-de-la-leucemia-linfocitica-cronica-1121527451.html

Científicos españoles descubren un gen causante de la leucemia linfocítica crónica

Científicos españoles descubren un gen causante de la leucemia linfocítica crónica

A partir de los 70 años, hay un tipo de leucemia más frecuente en estas edades. Se trata de la leucemia linfocítica, un tipo de cáncer que se produce cuando... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T13:00+0000

2022-02-11T13:00+0000

2022-02-11T13:03+0000

💗 salud

sociedad

leucemia

cáncer

consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic)

medicina

ciencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121527589_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e52720dfc9dcaa059d191e1b1fc5dbe6.jpg

Algunas personas no presentan síntomas durante al menos unos años, pero con el paso del tiempo las células crecen y se propagan a otras partes del cuerpo que pueden desarrollar leucemia crónica.En este sentido, investigadores españoles han descubierto un gen qué causa este tipo de patología crónica y que abre las puertas a la exploración de nuevos tratamientos de curación. En concreto se trata del gen RRAS2, que se perfila como un marcador inequívoco en la detección de este tipo de leucemia.Un equipo del CSIC, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, es el que lidera este estudio, que ha sido publicado en la revista Molecular Cancer. Sus resultados muestran que más del 82% de los pacientes con esta patología expresan niveles altos del gen RRAS2 y que las cantidades más altas de presencia del mismo se relacionan con leucemias más agresivas.La relevancia de este dato radica en las formas de detección, pues el marcador de la posible presencia de cáncer no se basa en la mutación, sino en la propia cantidad del gen en el organismo.¿Y qué hay de la leucemia infantil?Paralelamente, investigadores del CSIC han llevado a cabo otro estudio en el que se demuestra una estrategia para prevenir el desarrollo de leucemia infantil, donde un 5% de niños sanos presenta desde el nacimiento alteraciones genéticas en las células B que les predisponen a desarrollarla.Estas alteraciones se localizan en el gen PAX5, y el CSIC recientemente ha demostrado que a través del fármaco ruxolitinib se puede impedir que las células preleucémicas crezcan en el gen PAX5 mutado.Su estudio ha proporcionado la primera evidencia in vivo de que esta estrategia es capaz de prevenir el desarrollo de la leucemia linfoblástica aguda de células B. En concreto, de 29 ratones tratados con el fármaco ruxolitinib, solo uno desarrolló la enfermedad. Sin embargo, de los 34 ratones expuestos a la infección, pero sin recibir el tratamiento de ruxolitinib, ocho la desarrollaron.

https://mundo.sputniknews.com/20210211/aprueban-en-espana-el-primer-cart-europeo-para-tratar-la-leucemia-linfoblastica-aguda--1099835132.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, sociedad, leucemia, cáncer, consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic), medicina