Cancelar visita de Bolsonaro a Rusia ahora sería una "falta de respeto"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Cancelar la visita oficial del presidente Jair Bolsonaro a Rusia prevista para la próxima semana sería considerado una "falta de... 11.02.2022, Sputnik Mundo

Aún así, reconoce que desde el punto de vista político hay "una enorme sensibilidad" y que Ucrania y EEUU presionan para que el viaje no salga adelante, porque se entiende que el presidente Vladímir Putin la aprovecharía para visibilizar apoyo internacional.Sobre el encuentro entre Bolsonaro y Putin, previsto para el próximo martes, Graça Lima considera que lo lógico es que la conversación se centre en las relaciones bilaterales."Obviamente no tratarán de Ucrania", vaticinó.Además, recordó que Brasil no es parte interesada en el conflicto y que no se ha posicionado de un lado ni de otro; de hecho, este viernes la Cancillería brasileña celebró en un comunicado el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas con Ucrania, lo que se interpretó como un gesto para equilibrar la balanza."Brasil tiene un discurso de diálogo, de búsqueda de la paz, y eso siempre puede reiterarse", cree Graça Lima.Aunque el Gobierno brasileño no divulgó oficialmente la agenda del viaje, se espera que esté centrado en la intensificación de las relaciones comerciales.Brasil tiene interés en exportar más carne a Rusia y en recibir más fertilizantes, que son clave para su pujante sector agrícola.También podrían tratarse temas comunes a los dos países, como los BRICS, el G20 o el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Brasil tiene ahora un asiento no permanente.

