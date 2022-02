https://mundo.sputniknews.com/20220211/aspirante-a-dictador-loret-de-mola-ataca-a-amlo-tras-revelacion-de-su-sueldo-1121553301.html

"Aspirante a dictador": Loret de Mola ataca a AMLO tras revelación de su sueldo

"Aspirante a dictador": Loret de Mola ataca a AMLO tras revelación de su sueldo

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un "aspirante a dictador", luego de que el mandatario... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T17:10+0000

2022-02-11T17:10+0000

2022-02-11T20:49+0000

américa latina

méxico

política

andrés manuel lópez obrador

televisa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1121553462_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_c679240a6a695a1cacc1c62a65095c49.jpg

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de Latinus respondió a los señalamientos que hizo López Obrador en su contra durante la conferencia matutina de este 11 de febrero.En un primer tuit, Loret de Mola aseveró que "el presidente está acorralado" y no sabe cómo "zafarse del escándalo de la casona de su hijo", en Houston, y lo acusó de ser un "aspirante a dictador" que difunde datos falsos sobre sus ingresos.Asimismo, el comunicador criticó que se usen los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "para perseguir a un periodista", esto luego de que López Obrador asegurara que pedirá a dicha dependencia si Loret de Mola ha pagado los impuestos que le corresponden.En un video publicado en su cuenta de Twitter, el columnista de El Universal insistió en que el presidente "está fuera de sí" porque las "casonas de Houston" son una denuncia real que tiró el "falso discurso de austeridad y de corrupción"."El presidente está enfurecido, está fuera de sí, y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder para atacar a un periodista. Si las casonas de Houston fueran mentira, el presidente no estaría así", afirmó.Agregó que la exposición de sus supuestos ingresos puso en riesgo a él y su familia, en un contexto en el que los periodistas son blanco de ataques."¿Qué sigue? ¿Quién sigue? Porque yo puedo tener más visibilidad, pero ¿qué hay de otros periodistas, en el momento de la historia donde más colegas están siendo asesinados? ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente y hasta dónde está dispuesto a llegar para callarnos? Que siga por esa ruta, la historia los está esperando frotándose las manos".Loret de Mola concluyó su video afirmando que continuará publicando imágenes y videos para exponer "todo lo que está podrido" en el gobierno de López Obrador.Desde finales de enero, Andrés Manuel López Obrador ha señalado a Carlos Loret de Mola de corrupción, y el pasado 9 de febrero, le exigió dar a conocer quién le paga y cuánto gana por sus colaboraciones en Latinus."No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo que es su actividad privada porque no es. Sí es una actividad pública y, además, se necesita saber qué empresas son las que están financiando, quiénes son los dueños", declaró en dicha conferencia el presidente mexicano.Este 11 de febrero, el titular del Poder Ejecutivo reveló que Loret de Mola habría ganado más 35,2 millones de pesos (más de 1,8 millones de dólares) en 2021, con ingresos provenientes de Televisa, Radiópolis, Latinus, El Universal y The Washington Post."¿Ustedes creen que [gana esa cantidad de dinero] porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente? ¿Un buen escritor?... No, es por golpeador", acusó López Obrador durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/ignorancia-y-mala-fe-la-respuesta-de-pemex-a-latinus-sobre-el-escandalo-del-hijo-de-amlo-1121536744.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, andrés manuel lópez obrador, televisa