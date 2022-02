https://mundo.sputniknews.com/20220210/rusia-y-kazajistan-coordinan-el-reconocimiento-mutuo-de-los-certificados-de-vacunacion-1121465333.html

Rusia y Kazajistán coordinan el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación

Rusia y Kazajistán coordinan el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación

MOSCÚ (Sputnik) — Los ministerios de Salud de Rusia y Kazajistán coordinaron el procedimiento de reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación contra... 10.02.2022

"Los ministerios de Salud de Rusia y Kazajistán, basándose en la respectiva decisión política, coordinaron el procedimiento de reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación. A esta labor se incorporaron entidades 'digitales' con el fin de garantizar la protección de los datos personales, el secreto profesional médico, etc.", dijo Stérnik.A finales de 2021, en la ciudad kazaja de Karagandá empezó la fabricación de la vacuna rusa Sputnik V.También Uzbekistán empezó a producir Sputnik V en verano pasado y en octubre pudo lanzar el primer lote industrial, de 260.000 dosis.Además, se estableció una estrecha cooperación en materia de vacunación entre Rusia y Turkmenistán, pero todavía no se sostienen negociaciones sobre el reconocimiento mutuo de certificados, agregó el diplomático.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comunicó anteriormente que Rusia planea reglamentar el reconocimiento de los certificados de vacunación, en particular contra el COVID-19, con varios países. Dijo, en particular, que Rusia apoya en principio la respectiva iniciativa kazaja.

