Rusia alerta de un aumento de tensión en el Ártico a raíz del ejercicio Cold Response 22

Rusia alerta de un aumento de tensión en el Ártico a raíz del ejercicio Cold Response 22

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Rusia advirtió de una escalada de tensiones en el ártico debido al ejercicio multinacional Cold Response 22... 10.02.2022, Sputnik Mundo

El diplomático agregó que "como consecuencia, se va a debilitar la seguridad regional, irá a más el riesgo de conflictos y se contraerá la agenda de cooperación constructiva, que supone un ambiente de confianza y colaboración".Korchunov señaló que "en el Ártico no hay asuntos que requieran de una solución militar". "Rusia ha manifestado reiteradamente su preocupación ante los intentos de incluir el Ártico en el ámbito de planificación militar y responsabilidad de la OTAN, convertir esta región en un teatro de operaciones bélicas de la Alianza", dijo.Según la Delegación Permanente de Noruega ante la OSCE, una parte significativa de las maniobras Cold Response 22 se desarrollará en las aguas internacionales adyacentes al territorio noruego con una gran presencia marítima y aérea. El entrenamiento de campo tendrá lugar del 23 al 30 de marzo.De acuerdo con las previsiones, participarán en el ejercicio unos 35.000 efectivos de 25 países, aunque el número seguirá sujeto a cambios hasta última hora debido a la pandemia. Es más del doble que la cifra de militares implicados en la edición de 2020.Cold Response 22 es el mayor ejercicio planificado en el marco de la OTAN en el presente año. También será el mayor ejercicio liderado por Noruega y realizado en su territorio desde la década de 1980.Reuniones entre los miembros del Consejo ÁrticoRusia aboga por reanudar las reuniones entre los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los países miembros del Consejo Ártico, comunicó a Sputnik Korchunov.A su juicio, ese formato fomentaría la confianza y la seguridad en la región.No obstante, lamentó, Estados Unidos y otras naciones occidentales por ahora no están dispuestos a poner en práctica esta y otras iniciativas, alegando el estado insatisfactorio de las relaciones entre Rusia y Occidente.Interacción con EEUU sobre el tema del ÁrticoEl tema del Ártico siempre se debate en el marco del diálogo Rusia-EEUU, incluido a nivel de presidentes y ministros de Exteriores, declaró Korchunov.El diplomático añadió que la interacción práctica entre Rusia y Estados Unidos sobre este tema también "se está desarrollando en el marco del Consejo Ártico".Creado en 1996, el foro intergubernamental Consejo Ártico busca desarrollar la cooperación regional, especialmente en la protección del medio ambiente, e integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.Trece países no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, el Reino Unido, Singapur y Suiza) pertenecen al organismo regional en calidad de observadores.El 20 de mayo de 2021 Rusia asumió la presidencia del foro que durará hasta 2023.

ártico

