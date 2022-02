https://mundo.sputniknews.com/20220210/mirage-y-kfir-los-aviones-de-combate-que-ecuador-aun-recuerda-con-orgullo-1121507140.html

Mirage y Kfir, los aviones de combate que Ecuador aún recuerda con orgullo

Mirage y Kfir, los aviones de combate que Ecuador aún recuerda con orgullo

La Fuerza Aérea Ecuatoriana aún recuerda con heroísmo las incursiones de sus aviones de combate Mirage F1 y Kfir C-2 durante la Guerra del Cenepa entre Ecuador... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T21:59+0000

2022-02-10T21:59+0000

2022-02-10T23:09+0000

defensa

ecuador

perú

aviones de caza

aviones

dassault aviation

mirage iii

kfir

israel

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1121509641_0:69:2275:1349_1920x0_80_0_0_390f0418f2ab49e0bdfc95449c9b85d2.jpg

La Guerra del Cenepa, que en 1995 enfrentó a Ecuador y Perú, no solo fue el último conflicto armado entre dos países sudamericanos. También fue la única vez en la historia en que dos países de la región se midieron en un combate aéreo.Cuál de los dos bandos resultó victorioso aún puede ser tema de discrepancia, ya que los dos países aún se adjudican la victoria. En el caso de Ecuador, el convencimiento es tal que desde 1995 la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) celebra cada 10 de febrero el Día de la Aviación de Combate y conmemora lo que considera una "gesta heroica" en defensa de la soberanía de Ecuador.En ese marco, la FAE guarda un especial recuerdo para los aviones que participaron de la Guerra del Cenepa y que, según los ecuatorianos, lograron derrotar las incursiones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A más de 25 años del conflicto, dos modelos de aviones de combate quedaron en la memoria de los ecuatorianos: el Mirage F1 y el Kfir C-2.La FAE envió dos aviones de cada modelo a enfrentar a la aviación peruana el 10 de febrero de 1995 cuando, según el relato ecuatoriano, lograron derribar a dos aviones Sukhoi y un A-37B enviados a la zona por Perú.El Mirage F1El Mirage F1 es un avión caza diseñado y construido por la empresa francesa Dassault Aviation. Concebido a petición del Ejército del Aire francés para sustituir al Mirage III, el modelo apuntaba a ser un caza supersónico más ligero y con mejor capacidad de maniobra, que pudiera alcanzar la velocidad Mach 2.Tras varias pruebas a partir de 1966, el Mirage F1 tuvo su primer vuelo oficial en 1973. Está equipado con un motor Snecma Atar 9 K-50, capaz de generar un empuje de 70,6 kN. Cada avión mide 15 metros de largo y tiene una envergadura de 8,40 metros. Su peso no supera los 7.400 kilos.El avión tiene la capacidad de alcanzar la velocidad Mach 2, es decir, dos veces la velocidad del sonido, y su techo de vuelo es de 18.500 metros.Si bien hubo variantes, los Mirage F1 venían equipados con dos cañones DEFA 553 —también de fabricación francesa— y disponían de siete puntos de anclaje capaces de soportar 6.300 kilos para cargar bombas, cohetes y misiles, tanto aire-aire como aire-superficie.La versión adquirida por Ecuador fue la F1JA, una variante diseñada por Dassault específicamente para su exportación, con el objetivo de optimizar su resonancia para día y noche a baja altitud, mejorar su precisión en misiones aire-tierra y dotar al avión de mayor alcance de disparo.Ecuador llegó a recibir 16 aviones de este modelo entre 1979 y 1980. Para la Guerra del Cenepa utilizó dos de los modelos F1JA.El Kfir C-2Más conocido como Kfir, el nombre completo del avión era Israel Aircraft Industries Kfir. Fue diseñado originalmente por la empresa israelí Israel Aircraft Industries para ser utilizado por las Fuerzas de Defensas Israelíes a partir de 1973, que hasta el momento utilizaban el caza francés Mirage III, primer avión supersónico utilizado por los israelíes.El avión tiene una longitud total de 15,7 metros y una envergadura de 8,2 metros. Su peso es de más de 7.200 kilos cuando está vacío y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de Mach 2.El Kfir también está equipado con dos cañones franceses DEFA 553 y nueve puntos de anclaje con capacidad para 7.500 kilos en bombas, misiles y cohetes. Por ejemplo, pueden cargarse con 18 cohetes Matra de 68 milímetros o pares de misiles aire-aire Rafael Python, AIM-9 Sidewinder o Rafael Derby.Ecuador adquirió 12 aviones Kfir C-2 a Israel en el inicio de la década de 1980 y luego de haber comprado ya los Mirage franceses. Los aviones de origen israelí no entraron en combate para Ecuador hasta la Guerra del Cenepa de 1995, cuando dos unidades fueron enviadas para contrarrestar a la Fuerza Aérea del Perú.

https://mundo.sputniknews.com/20220131/asi-funciona-el-sky-sabre-el-sistema-antiaereo-del-reino-unido-para-las-malvinas-1120973176.html

https://mundo.sputniknews.com/20190326/fuerza-aerea-mas-potente-fuerte-de-america-del-sur-latina-fotos-1086317600.html

ecuador

perú

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, perú, aviones de caza, aviones, dassault aviation, mirage iii, kfir, israel, seguridad, 🛡️ fuerzas armadas, 🎖️ especiales militares