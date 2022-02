La Central Obrera de Bolivia dice que luchará por incremento salarial

https://mundo.sputniknews.com/20220210/la-central-obrera-de-bolivia-dice-que-luchara-por-incremento-salarial-1121503760.html

LA PAZ (Sputnik) — La Central Obrera Boliviana (COB) advirtió el jueves que dará pelea en demanda de un aumento salarial general, luego de que el sector... 10.02.2022, Sputnik Mundo

La negativa empresarial a un aumento salarial había sido anunciada poco antes por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Kempff, quien argumentó que los ingresos de los trabajadores no habían perdido poder adquisitivo en el último año."Como empresarios planteamos que no debería haber incrementos salariales porque no hay una inflación alta en el país. La tasa de inflación no llega al 1%, llega a 0,9%, y los productos esenciales no han subido, por tanto, no corresponde un incremento salarial", dijo Kempff al diario Página Siete.Durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020), no hubo ninguna clase de mejora y en el primer año de la gestión de Luis Arce, 2021, la COB aceptó que solo se incremente el salario mínimo en 2% y que se mantengan sin cambios los demás salarios."Los empresarios privados ya alertan que este año no se puede dar un incremento salarial. Vamos a luchar por ello (...) No nos pueden decir que el 2021 no han generado economía", dijo Huarachi.Informó que la COB realiza consultas con sus organizaciones afiliadas para presentar antes de fin de febrero al Gobierno un pliego petitorio que incluirá la demanda de una mejora salarial general, que algunos sectores han anticipado ya que debería ser de al menos 10%.Durante los pasados gobiernos de Evo Morales (2006-2019), hubo incrementos salariales todos los años que se anunciaban cada primero de mayo.

