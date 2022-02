Gobernador de Puerto Rico anuncia carácter permanente del incremento salarial a maestros

"Siempre uno celebra de que haya apertura para el diálogo. Lo que pasa es que se nos ha mentido tanto a través de los años que hasta que eso no esté en un papel, que no haya una seguridad de que nosotros vamos a recibir lo que merecemos, no le podemos creer al secretario ni al gobernador. Tiene por ser un escrito, un compromiso y no promesas", declaró la presidenta del colectivo Educamos, Migdalia Santiago, al diario local El Nuevo Día.