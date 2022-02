https://mundo.sputniknews.com/20220210/fmi-propuso-a-argentina-reducir-subsidios-a-la-energia-y-buscar-financiamiento-externo-1121509907.html

FMI propuso a Argentina reducir subsidios a la energía y buscar financiamiento externo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que acordó con el Gobierno argentino disminuir las subvenciones a las tarifas... 10.02.2022

Argentina: ¿Cómo afecta al Gobierno el acuerdo con el FMI? Argentina: ¿Cómo afecta al Gobierno el acuerdo con el FMI?

Después de que el presidente argentino anunciara un acuerdo con el FMI el pasado 28 de enero, el representante del Fondo señaló que "las negociaciones continúan".Al reconocer que "se negocian políticas clave como parte de las discusiones que están todavía en desarrollo en camino a un acuerdo a nivel del staff", Rice señaló que otro punto a considerar es "el camino fiscal que mejoraría de manera sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario"."Estamos trabajando de manera muy cercana con los funcionarios del Gobierno argentino para alcanzar un acuerdo de nivel de staff", insistió el portavoz.Para ello, el nuevo programa debe ser "realista, pragmático y creíble" para fortalecer "la estabilidad macroeconómica"y "abordar desafíos profundamente arraigados".Sin calendarioEn otro tramo de su comparecencia, Rice señaló que el Fondo no encara las negociaciones con un plazo para la firma del acuerdo."No tenemos un calendario específico; trabajamos muy duramente y lo haremos lo más rápido posible", indicó.Después de alcanzar un acuerdo a nivel de staff "el siguiente paso "es la propuesta hacia el directorio que es el que toma la decisión final como sucede siempre", aclaró el delegado del FMI."No hay en agenda una misión presencial en Buenos Aires o en Washingon, aunque aspiramos a lograr un acuerdo técnico lo más rápido posible", dijo.Sobre el vencimiento por 2.800 millones de dólares que debe afrontar Argentina en marzo, el portavoz prefirió no pronunciarse, al limitarse a decir que el FMI no baraja alternativas.Solo se centra "en dónde estamos, en el progreso que se logró con respecto a los entendimientos y las discusiones que continúan", concluyó.El ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, afirmó que espera que el acuerdo con el FMI sea aprobado en el Congreso el 21 de marzo para evitar el pago del vencimiento de 2.800 de dólares y de otro por 1.900 millones que debería ser desembolsado 10 días después.El Gobierno de Alberto Fernández intenta destrabar las negociaciones con la entidad multilateral para refinanciar el préstamo por 44.500 millones de dólares otorgado a la administración del presidente Mauricio Macri (2015-2019).El acuerdo actual con el FMI obliga a Argentina a pagar 19.023 millones de dólares en 2022, 19.270 millones de dólares en 2023 y otros 4.856 millones de dólares para 2024.

