El Kremlin tacha de "gritones" a quienes acusan a la patinadora rusa de supuesto dopaje

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó el supuesto dopaje de la patinadora artística rusa, Kamila Valíeva, en el marco de los Juegos Olímpicos de... 10.02.2022, Sputnik Mundo

Los comentarios sobre el supuesto dopaje de la patinadora rusa Kamila Valíeva son cosa de "gritones" que no tienen nada que ver con los Juegos Olímpicos, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. El vocero recomendó seguir la información oficial al respecto y no las insinuaciones de la prensa.El vocero de la Presidencia rusa apuntó, además, que las autoridades del país esperan una información oficial desde el Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el supuesto positivo en el control de dopaje de la patinadora.Los rumores acerca del supuesto dopaje de la atleta rusa han surgido después de su participación en las pruebas por equipos. El equipo ruso terminó en el primer puesto en el evento que combina las puntuaciones de las patinadoras y patinadores en solitario, así como las parejas y los bailarines sobre el hielo.Sin embargo, la ceremonia de premios primero fue retrasada y luego fue postergada indefinitivamente. Según el COI, se produjo una situación que requirió consultas jurídicas con la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo.El portal Inside The Games hizo una publicación en la que afirmaba que el retraso de la ceremonia de entrega de medallas se debía a un resultado positivo en la prueba de dopaje de la patinadora rusa.Valíeva, de 15 años, se convirtió en la primera patinadora en conseguir un salto cuádruple en unos JJOO. Su impresionante actuación le valió una medalla de oro en la prueba por equipos con 74 puntos.

