¿El fin de 'Nodeli'? La razón por la que Belinda y Christian Nodal dejaron de seguirse

Las razones mencionadas para el presunto fin de la pareja son variadas. Sin embargo, de acuerdo con el programa mexicano Chisme No Like, Nodeli de hecho se ha separado y el motivo del fin de la pareja sería el dinero.Según Javier Ceriani, uno de los presentadores del programa, Belinda le pidió a Nodal un préstamo por la suma de cuatro millones de dólares.Además, afirma que la cantante aseguró que utilizaría el dinero para pagar una deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México y, de esa manera, evitar ir a la cárcel.Sin embargo, Chisme No Like asegura que la intérprete de Amor a primera vista tiene una deuda con el SAT de cerca de medio millón de dólares, no más. Con el resto del dinero, Belinda pagaría la deuda que tiene por la compra de su casa.El pedido de Belinda supuestamente enojó a Nodal y provocó el fin de la pareja, explicó Ceriani.De momento, ni Nodal ni Belinda se han pronunciado sobre el supuesto fin de su relación.

