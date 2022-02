https://mundo.sputniknews.com/20220210/bolsonaro-insinua-nueva-amenaza-y-anuncia-algo-los-proximos-dias-para-salvar-brasil-1121500656.html

Bolsonaro insinúa nueva amenaza y anuncia "algo" los próximos días para "salvar" Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, realizó este 10 de febrero una nueva amenaza antidemocrática al insinuar que en los...

américa latina

brasil

jair bolsonaro

vacunación contra el covid-19

El presidente no concretó a qué se refería con ese "algo", pero sus palabras fueron muy celebradas por sus fans, que las recibieron con aplausos y oraciones.Bolsonaro se estaba quejando de la adopción de exigencia de vacuna contra el COVID-19 para entrar en algunos locales determinada por alcaldes y gobernadores, algo que considera autoritario y suele comparar con la "dictadura del bolígrafo".También suele usar esta metáfora para atacar las decisiones del Congreso Nacional o del Tribunal Supremo Federal que le contrarían, así como la queja de que no puede gobernar porque los otros poderes "no le dejan".A lo largo de su mandato, el presidente brasileño hizo diversas declaraciones antidemocráticas, las más graves el 7 de septiembre de 2021, cuando advirtió de que no obedecería las órdenes del Supremo y convocó multitudinarias marchas en las calles de carácter golpista.

