https://mundo.sputniknews.com/20220210/biden-pide-a-los-estadounidenses-que-abandonen-ucrania-1121510618.html

Biden pide a los estadounidenses que abandonen Ucrania

Biden pide a los estadounidenses que abandonen Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente estadounidense, Joe Biden, solicitó a los estadounidenses en Ucrania que abandonen el país de inmediato en medio de las... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T23:00+0000

2022-02-10T23:00+0000

2022-02-10T23:30+0000

internacional

eeuu

ucrania

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1118087986_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e152db153b2b3c2d79159002013c775.jpg

"Los ciudadanos estadounidenses deberían irse ahora", dijo Biden en una entrevista de NBC News.Cuando se le preguntó qué escenario requeriría que las tropas estadounidenses ingresen a Ucrania para evacuar a los estadounidenses, Biden respondió: "No lo hay. Es una guerra mundial cuando los estadounidenses y Rusia comienzan a dispararse entre sí".Biden dijo que las cosas en Europa del Este podrían volverse locas rápidamente.El presidente estadounidense dijo que su par ruso Vladimir Putin no hará nada que tenga un impacto negativo en los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania."Es lo suficientemente inteligente para no hacer nada que impacte negativamente en los estadounidenses", dijo Biden durante una entrevista, quien agregó que le transmitió esa preocupación a Putin.Las tensiones en torno a Ucrania se agravaron en los últimos meses.Las potencias occidentales acusan a Rusia de acumular tropas en su frontera con Ucrania, lo que consideran una preparación para una invasión.Moscú niega las acusaciones y afirma no tiene intención de lanzar una operación militar contra ningún país.Además, Rusia señala la actividad militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y acusa a la Alianza Atlántica de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de sus fronteras.

https://mundo.sputniknews.com/20220209/1121433297.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ucrania, joe biden