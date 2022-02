https://mundo.sputniknews.com/20220210/bancada-oficialista-peru-libre-respalda-a-cuestionado-nuevo-ministro-de-salud-1121511145.html

Bancada oficialista Perú Libre respalda a cuestionado nuevo ministro de Salud

Bancada oficialista Perú Libre respalda a cuestionado nuevo ministro de Salud

LIMA (Sputnik) — La bancada del partido oficialista, Perú Libre (izquierda), respaldó el nombramiento del cuestionado nuevo ministro de Salud, Hernán Condori... 10.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-10T23:17+0000

2022-02-10T23:17+0000

2022-02-10T23:17+0000

américa latina

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107722/91/1077229106_0:82:1600:982_1920x0_80_0_0_30f35db03a86d15c81574a74c40b5ef3.jpg

Condori, médico de formación, fue nombrado en el cargo el pasado martes por el presidente Pedro Castillo.Luego se supo que tiene una investigación fiscal por corrupción cuando ejerció como jefe de la Dirección de Salud del departamento de Junín (centro).Asimismo, el ministro ha sido vendedor de productos de salud de mercadeo directo, pero que no tienen ningún aval científico ni registro sanitario en Perú.Por otro lado, Condori se autodenomina como médico gineco obstetra, pero el Colegio Médico del Perú ha revelado que no tiene el debido registro colegiado que lo acredite en dicha especialidad.La bancada de Perú Libre ha señalado que Condori, que anunció que su cartera atenderá otras enfermedades que han sido descuidadas por la pandemia, es víctima de grandes intereses económicos."Voceros de la corrupción, exministros de salud y caviares líderes de opinión no les gusta ni les conviene la prevención de enfermedades, pues muchos de ellos trabajarían para los grandes laboratorios y consultorios que no pueden dejar de vender sus medicinas para continuar lucrando", indicó el grupo parlamentario.Condori es militante de Perú Libre y hombre de confianza de su líder, Vladimir Cerrón, quien tiene una sentencia de prisión suspendida por corrupción.

https://mundo.sputniknews.com/20220210/colegio-medico-de-peru-exige-renuncia-de-ministro-de-salud-por-incapaz-1121499853.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

perú, pedro castillo