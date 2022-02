https://mundo.sputniknews.com/20220209/rusia-no-descarta-nuevos-contactos-al-mas-alto-nivel-entre-moscu-y-washington-1121430773.html

Rusia no descarta nuevos contactos al más alto nivel entre Moscú y Washington

WASHINGTON (Sputnik) — Rusia no descarta nuevos contactos al más alto nivel entre Moscú y Washington a raíz de las tensiones respecto a Ucrania y la seguridad... 09.02.2022, Sputnik Mundo

"No se está realizando ningún trabajo práctico al respecto, pero no se pueden descartar tales contactos. Sencillamente, son demandados. Todos los contactos a cualquier nivel son demandados", dijo Antónov a la prensa al ser consultado sobre la posibilidad de nuevas conversaciones al más alto nivel entre Rusia y EEUU.Por otro lado, el embajador confirmó que el Gobierno estadounidense aún podría pedirle que abandone el país por las persistentes tensiones en torno a las visas.En enero, Antónov dijo que el Departamento de Estado les informó a los diplomáticos rusos que se verán obligados a abandonar el país en abril si Rusia no expide visados para los guardias del embajador estadounidense en Moscú.El diplomático explicó que la situación no cambió respecto a la posición estadounidense.Rusia y EEUU mantienen consultas constantes sobre las garantías de seguridad en Europa, pero no les dan publicidad, afirmó Antónov."Estamos en constante contacto, pero preferimos tener una conversación en silencio, sin publicidad, sin llamar la atención de los medios", dijo.Según el embajador, el objetivo principal de Rusia en estos momentos es "entender cómo avanzamos por el camino de la solución de un problema tan fundamental como lo es obtener garantías de EEUU y de otros países de la OTAN respecto a la seguridad de nuestro país".Además, calificó de "absolutamente erróneos" los intentos de EEUU de reducir todo el problema al tema de Ucrania, destacando que se trata de una cuestión de importancia internacional.

