¿Por qué músicos famosos se retiran de Spotify?

Los artistas Neil Young y Joni Mitchell retiraron su música de la plataforma de streaming y otras celebridades protestaron por la presencia del podcast de un comediante antivacunas. ¿Cómo se vincula esto con el debate sobre la intolerancia que ha dejado la pandemia?

Spotify tomó medidas para combatir la desinformación sobre el COVID-19 a raíz de la decisión de Young y Mitchell de quitar su música. Ambos lo hicieron en rechazo a la presencia en la plataforma del podcast del comediante estadounidense Joe Rogan en donde manifestó abiertamente su oposición a las vacunas contra el coronavirus.Los artistas, al igual que el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, la actriz norteamericana Meghan Merkle, manifestaron su preocupación por la difusión de información falsa en este tipo de podcast.Por su parte, la compañía sueca comunicó que ahora guiarán a los usuarios hacia información factual y científicamente verificada. "Daremos equilibrio y acceso a una información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas", expresó en un comunicado Daniel Ek, su fundador.Pero esto también expone otro aspecto: no querer oír en algunas circunstancias a quienes piensan diferente o tienen otro punto de vista sobre una situación. El psicólogo ecuatoriano Carol Farah nos brindó su análisis al respecto."Tenemos patrones de formas de pensamientos que nos crean un mapa mental de la realidad. Allí, tenemos una serie de filtros que debemos saber manejar adecuadamente para poder entender todo lo que nos rodea", dijo.Hay tres filtros perceptuales: la generalización, la distorsión y la eliminación. El miedo juega un factor importante a la hora de utilizar estos filtros porque puede afectar nuestra percepción sobre cómo vemos la realidad.Esto además genera una predisposición y uno se sumerge en todo lo que justifique ese temor. Eso se instala en la mente y "es difícil lograr discernir entre la verdad y la mentira, sumado a la desconfianza", según el psicólogo Farah."Tenemos que informarnos y sobre todo auto-observarnos para identificar cuando estos filtros se combinan con el miedo. Y reconocer que estamos asustados. (...) cuando tú detectas el miedo dentro de tí, dices 'claro, yo estoy sacando una conclusión que no es real, me la estoy imaginando. ¿Pero cuál es la realidad?'. Y ahí es donde tienes que ir a estudiar, a entender un poquito", indicó el experto.Si bien algunas personas son capaces de identificarlo, en otros casos es necesario recurrir a un terapeuta para trabajar estos aspectos.“Si aprendemos a hacer esto, seremos capaces de no dejarnos llevar por la marea que se da en los pensamientos. Es peor que la pandemia, las ideas se transmiten a una velocidad de contagio mucho más rápido que el virus”, afirmó el entrevistado.¿Qué tiene que ver esto con la intolerancia? Farah señaló que esto “se remonta a la época de las cavernas”, cuando el hombre tenía que estar alerta y ver si estaba viendo algo amigable o era el enemigo, al enfrentarse con un animal salvaje u otro ser humano.“Nos ha quedado ese automatismo que vemos una situación, la comparamos con lo que creemos que sabemos acerca de eso e inmediatamente diagnosticamos. Es un proceso sumamente rápido que ocurre a unos niveles inconscientes. Pero viene de esa época en que el entorno era sumamente agresivo y eso, ha quedado arraigado en la psiquis humana, explicó el entrevistado.“Tú escuchas hablar a otra persona y si es diferente a lo que tu crees, inmediatamente pasa a la siguiente fase del patrón que es el rechazo", comparóEsto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

