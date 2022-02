https://mundo.sputniknews.com/20220209/gobierno-de-estado-brasileno-de-sao-paulo-aplicara-cuarta-dosis-a-toda-la-poblacion-1121433896.html

Gobierno de estado brasileño de Sao Paulo aplicará cuarta dosis a toda la población

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El estado brasileño de Sao Paulo (sureste) aplicará una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a toda la población... 09.02.2022, Sputnik Mundo

"En Sao Paulo vamos a adoptar la cuarta dosis, independientemente de si hay o no recomendación por parte del Ministerio de Salud", afirmó Doria en una entrevista con la radio El dorado.Actualmente, Brasil está aplicando terceras dosis (refuerzo) y vacunando a los niños, pero el Gobierno central todavía no tomó ninguna decisión sobre una eventual cuarta dosis de la vacuna.El gobernador de Sao Paulo no detalló cuándo empezaría a aplicarse, pero aseguró que tiene dosis suficientes para hacerlo y toda la logística preparada, con el aval del comité científico que lo asesora.Sao Paulo tiene más del 80% de la población inmunizada con dos dosis, y lleva ocho días seguidos de caída en las internaciones por COVID-19 en los hospitales, lo que según las autoridades regionales muestra que la ola de la variante ómicron empieza a remitir.

