El vicepresidente de Brasil no ve necesidad de entrar en la nueva Ruta de la Seda de China

"Tenemos una asociación estratégica con China en que las inversiones ya están contempladas; siempre dejamos claro que no habría necesidad de sumarse a la Ruta de la Seda", dijo el vicepresidente al periódico local Valor Económico al ser consultado sobre si la entrada de Argentina en este proyecto de infraestructura no dejaría a Brasil en desventaja.El número dos del Gobierno recordó que Argentina también es del Mercosur (Mercado Común del Sur) y que hay tres países que están fuera del proyecto de infraestructuras de China en América del Sur: "Colombia, por las relaciones históricas con EEUU, Paraguay, por las relaciones con Taiwan, y Brasil, por las dimensiones; no necesitamos estar en la Ruta de la Seda", zanjó.Dentro del Gobierno brasileño, Mourao siempre fue la figura más cercana a China y se encargó de limar asperezas cuando el presidente Jair Bolsonaro causó diversos conflictos diplomáticos con el gigante asiático.

brasil, ruta de la seda, argentina, mercosur, china, asia