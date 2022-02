https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-discurso-del-presidente-putin-en-munich-aun-es-sorprendente-1121431760.html

¿Es el discurso del presidente Putin en Múnich aún sorprendente?

¿Es el discurso del presidente Putin en Múnich aún sorprendente?

MONTEVIDEO (Sputnik) — El discurso que dio el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007 tiene una gran vigencia en... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T19:00+0000

2022-02-09T19:00+0000

2022-02-10T05:16+0000

internacional

vladímir putin

conferencia de seguridad de múnich

multipolaridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106687/23/1066872306_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_0c1bc034785182664565d3931f0bc517.jpg

El 10 de febrero de 2007, Putin brindó un histórico discurso durante la Conferencia de Seguridad que se realiza anualmente en la sureña ciudad alemana de Múnich.Allí marcó puntos significativos de la dirección futura de la política de Rusia. Además, expresó su rechazo a las aspiraciones de EEUU para mantener su hegemonía mundial y criticó el acercamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas, advirtiendo sobre la necesidad de respetar la Carta de las Naciones Unidas.Samper opinó que el orden internacional actual apunta a una multipolaridad, pero edificada sobre la base de bloques regionales fuertes y no sobre el tradicional y simple alineamiento de países en torno a potencias.Reforma de ONUEn ese contexto, Samper subrayó la importancia de construir una nueva estructura multilateral en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).Además, sostuvo que la ONU "no está contribuyendo ni a preservar la paz ni a construirla".Gran parte del presupuesto de la ONU está dirigido a la recuperación de la paz en zonas de conflicto, pero no hay mucha tarea en fabricar o mantener la paz, explicó.La Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra anualmente en febrero desde 1963, reúne a líderes mundiales, políticos y expertos para debatir cuestiones relevantes de la política internacional.El presidente ruso no tiene planes de participar en la próxima conferencia, que se realizará del 18 al 20 de febrero.La expansión de la OTAN hacia el este volvió a ser motivo de polémica internacional a fines de 2021, cuando Rusia publicó los borradores de un acuerdo de garantías de seguridad que propuso a EEUU y esa alianza occidental.Moscú exige garantías legales de que la OTAN se abstenga de una mayor ampliación hacia el este, frene la incorporación de Ucrania al bloque y suspenda la instalación de bases militares en el espacio postsoviético.

https://mundo.sputniknews.com/20220209/recuerdan-en-munich-el-llamado-de-putin-a-la-multipolaridad--1121425901.html

https://mundo.sputniknews.com/20220209/analista-la-estabilidad-mundial-esta-en-riesgo-de-nuevo-por-la-tension-entre-la-otan-y-rusia-1121429002.html

https://mundo.sputniknews.com/20220209/putin-le-da-un-revolcon-geopolitico-a-macron-1121410908.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Lucía Barrios https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108833/77/1088337777_0:0:721:720_100x100_80_0_0_2f83438612b29823503ff2515f1fa055.jpg

vladímir putin, conferencia de seguridad de múnich, multipolaridad