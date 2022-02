El canciller mexicano presenta el libro 'Evo, operación rescate' | Fotos, video

https://mundo.sputniknews.com/20220209/el-canciller-mexicano-presenta-el-libro-evo-operacion-rescate--fotos-video-1121374898.html

El autor español del libro Evo, operación rescate, Alfredo Serrano Macilla, participó en forma presencial en el evento celebrado en el Instituto Matías Romero de formación diplomática, y vía remota lo hizo el propio exmandatario boliviano."Esta experiencia va a ser una de las más importantes que tendremos en este período; y va a quedar como un punto de referencia de lo que tiene que ser nuestra política exterior", dijo Ebrard en la presentación del libro.La operación fue bastante inusual, porque "muy pocas veces los aviones de la Fuerza Aérea han tenido misiones fuera del espacio aéreo de nuestro país, para ir a un punto fuera del territorio mexicano", explicó el secretario de Relaciones Exteriores.A diferencia de otros procesos de asilo, donde los solicitantes estaban en la embajada mexicana "aquí fuimos a un aeropuerto por una persona bajo riesgo, es decir, en manos de una Fuerza Armada que no tenía indicaciones claras de qué iban a hacer".Morales gobernó casi 14 años hasta el 10 de noviembre de 2019, después de presentar su dimisión entre protestas de la oposición por los resultados de las elecciones de aquel año.Ebrard consideró que la renuncia fue resultado de "un golpe de Estado" por la participación de los militares del país andino en el desenlace, en el que "se corrieron muchos riesgos desde del punto de vista de la operación en sí misma".Sin embargo, sostuvo que valió la pena, porque permitió "salvar la vida de Evo y que predominara el proceso democrático".Además, afirmó que "el principal promotor y participante en este golpe, es la Organización de Estados Americanos (OEA)".Lecciones de la operaciónEl diplomático, aspirante a la nominación presidencial del oficialismo mexicano hacia los comicios de 2024, subrayó que entre las lecciones de aquella experiencia está la solidaridad en torno a esta operación internacional.En esta experiencia de enfrentar un golpe de Estado en pleno siglo XXI, la iniciativa mexicana contó con el respaldo del actual presidente de Argentina, Alberto Fernández (entonces presidente electo); y del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez (2018-2023), "que accedió a que pudiera cargarse combustible porque Perú es su momento nos dijo que no, entonces no podíamos salir", recordó el canciller.La participación de varios actores "muestra los límites que hay hoy en América Latina a ese tipo de operaciones. No lo vamos a permitir".El canciller sostuvo que el Movimiento al Socialismo de Morales (MAS) "ganó legítimamente unas elecciones, lo cual demostró que quienes estuvieron del lado del golpe (…) están a favor de intereses específicos, porque si no, no intentas un golpe así".El político, que fue jefe de Gobierno de la capital mexicana (2006-2011) después de la administración de López Obrador (2000-2006), recordó que México siempre ha estado comprometido con el asilo político, desde los golpes de Estado en América del Sur y el exilio español durante el franquismo en el siglo XX.El autor es un economista y asesor político, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, y autor del libro El pensamiento económico de Hugo Chávez, que lo llevó a convertirse en asesor del Gobierno de Venezuela.

