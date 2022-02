https://mundo.sputniknews.com/20220209/colombia-el-segundo-pais-mas-letal-de-america-latina-para-ejercer-el-periodismo-1121378894.html

Colombia, el segundo país más letal de América Latina para ejercer el periodismo

Este 9 de febrero, los periodistas en Colombia conmemoran su día. El balance no es tan positivo, pues el 2021 dejó un comunicador asesinado y 684 agresiones en... 09.02.2022, Sputnik Mundo

El 19 de septiembre de 2021, en el municipio de Tuluá —departamento del Valle del Cauca, suroccidente de Colombia—, el periodista Marcos Efraín Montalvo departía con unos amigos en una tienda de la población. Corría la noche en medio de las cervezas y la discusión sobre la política local cuando un sicario se le acercó y le disparó.El pistolero se dio a la fuga y el cuerpo de Marcos Efraín Montalvo, descrito por sus más cercanos amigos como un hombre aguerrido y entregado al oficio, quedó tendido. Con el asesinato de Montalvo, en Colombia se han registrado 163 homicidios de periodistas, desde 1938, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y ese hecho marcó uno de los años más difíciles para la libertad de expresión en el país en los años recientes.La FLIP, además, revela este 9 de febrero su tradicional informe sobre los riesgos que corren los periodistas en Colombia. "Solo en el 2021, la FLIP documentó 684 agresiones contra la prensa, dejando un saldo de 768 periodistas agredidos/as, incluyendo el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo en Tuluá, Valle del Cauca. Ocho periodistas han sido asesinados en el país en los últimos cinco años", dice el documento conocido por Sputnik.Además, señala que las investigaciones en contra de estos crímenes poco han avanzado y acusa al Estado colombiano de no garantizar la justicia en los crímenes contra periodistas.En 2021, también hubo 172 amenazas en contra de la prensa y 18 fueron hechas por miembros de la Fuerza Pública. Por otra parte, se registraron 65 hostigamientos, 57 obstrucciones al trabajo periodístico, cuatro atentados, un secuestro, 43 obstrucciones de acceso a la información y 36 casos de acoso judicial.El Paro Nacional fue también un escenario riesgoso. Durante las jornadas de protesta contra el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez hubo 359 agresiones en contra de los periodistas que cubrían las marchas. "La fuerza pública fue el mayor agresor de la prensa durante las jornadas de manifestaciones y se convirtió también en el máximo agresor de la prensa en todo el 2021. Tampoco hubo un respaldo público oportuno de las autoridades a la labor periodística", dice la FLIP."2021 fue un año horrible para la libertad de expresión"A propósito del informe, Jonathan Bock, director de la FLIP, habló con Sputnik para explicar en detalle la gravedad que arrojan las cifras. "El 2021 fue un año horrible para la libertad de expresión, no solo por las agresiones y el asesinato de Marcos Efraín Montalvo, sino que documentamos agresiones en las manifestaciones que fueron frecuentes por parte de la Fuerza Pública. Eso generó un ambiente de zozobra que no se vivía desde hace muchos años", comentó Bock.En ese sentido, también hace referencia a la violencia que se ha acentuado en regiones como Arauca, Cauca o Norte de Santander, en donde las acciones de grupos armados ilegales se han incrementado en las últimas semanas. Para el director de la FLIP, "esas tensiones configuran un año difícil para el trabajo periodístico, que se suma al ataque a periodistas por parte de funcionarios de los Gobiernos, las políticas de ciberpatrullaje que se promueven desde el Ministerio de Defensa y los proyectos que se han aprobado en el Congreso con artículos regresivos en materia de libertad de expresión".En Colombia, no solo se registró una cifra récord en agresiones a los periodistas por parte de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional de 2021, sino que desde el Ministerio de Defensa se iniciaron acciones, categorizadas como ciberpatrullaje, que tenía el objetivo de combatir noticias falsas en redes sociales, pero terminaban afectando la libertad de prensa e iban en contravía de recomendaciones que, al respecto, había entregado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Año electoral y el fin del Gobierno de DuqueEl 2022, por otra parte, tiene dos elementos importantes sobre los que se puede analizar el ejercicio del periodismo. Por un lado, es un año electoral en el que los colombianos elegirán al próximo Congreso y presidente; por el otro, termina el período de cuatro años del mandatario Iván Duque Márquez.Según Bock, el balance del Gobierno de Duque en garantías para la prensa es negativo. "Ha estado marcado por hechos graves que han limitado el trabajo periodístico, no ha habido justicia para muchos casos. Eso ha generado un clima de desprecio para el oficio. Se necesita que las máximas figuras, como el presidente, tengan compromiso real y genuino con la libertad de expresión y que envíen mensajes en ese sentido a todos sus funcionarios", manifiesta.Ahora, el periodismo deberá también sortear la situación de inseguridad en varias regiones, donde las acciones de grupos violentos se han acentuado. "Hay preocupación porque hay regiones en donde la cobertura será difícil y será casi imposible acceder a información de lo que esté sucediendo", concluye Bock.¿Por qué el 9 de febrero es el Día del Periodista en Colombia?Quizá, como en muy pocos países suceda, los periodistas en Colombia tienen dos días en su honor: el 9 de febrero y el 4 de agosto. El primero se remonta al 9 de febrero de 1791, día en que se fundó El Papel Periódico de Santafé de Bogotá, considerado el primer periódico del país. Dicha publicación, según el Banco de la República, publicó 265 ediciones y operó hasta el 6 de enero de 1797.El segundo día de conmemoración, 4 de agosto, corresponde a lo declarado por la Ley 918 de 2004, en la que se determinó que la fecha sería en honor a los periodistas y comunicadores, en relación con "la primera publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre, realizada el 4 de agosto de 1794 por Antonio Nariño, precursor de la Independencia".

2022

